'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 10

El pasado mes de marzo, los concursantes de 'OT 2020' recibieron la peor de las noticias. RTVE y Gestmusic decidieron suspender la emisión y producción del espacio debido a la crisis derivada del coronavirus. Ahora, dos meses después, la Academia más famosa de la pequeña pantalla ha vuelto a reabrir sus puertas para retomar la competición exactamente en el mismo punto en el que quedó. De esta forma, este miércoles 13 de mayo los concursantes que todavía restan en la competición volvieron a entrar en el centro de estudios y el formato se reactivó de nuevo. Por ello, Noemí Galera y Manu Guix han realizado este mismo jueves 14 el reparto de temas que todos los triunfitos deberán interpretar en la Gala 10 que La 1 emitirá el miércoles 18 de mayo en prime time y en la que Hugo y Gèrard se jugarán la permanencia en el talent show.

Concursantes 'OT 2020'

El reparto se ha producido después del reencuentro de los concursantes con Iván Labanda, un emotivo momento en el que hemos podido ver a todos los triunfitos disfrazados y dispuestos a sorprender a su profesor de interpretación por su cumpleaños. Minutos después de esta bonita sorpresa, ha arrancado el reparto de temas en el que, tal y como ha explicado Noemí Galera, se han tenido en cuenta las peticiones que en las últimas semanas han realizado los concursantes, para que en la medida de la posible todos pudiesen cantar canciones que les gustan. Paralelamente, la directora de la Academia ha explicado que el miércoles veremos a Anne interpretando su single "Salté", que estará acompañada de Gèrarde en el escenario.

Lista de canciones que interpretarán

· Tema grupal: "Sonrisa", de Ana Torroja

· Gèrard: "PillowTalk", de Zayn

· Hugo: "Mmm Yeah", de Austin Mahone

· Flavio: "Human", de Rag'n'Bone Man

· Anaju: "Man Down", de Rihanna

· Eva B: "Part Time Lover", de Stevie Wonder

· Nia Correia: "Quimbara", de Celia Cruz y Jennifer Lopez

· Samantha: "Sueños rotos", de La Quinta Estación

· Maialen: "Sargento de hierro", de Morgan

· Bruno: "No te va a gustar", de A las Nueve

Sorpresa de los triunfitos a Iván Labanda

Un emotivo reencuentro

Este primer reparto de temas en la nueva etapa que afronta el concurso se ha producido después del emotivo reencuentro que los triunfitos protagonizaron un día antes. Samantha fue la primera en regresar a la Academia y lo hizo visiblemente emocionada, sin poder reprimir las lágrimas ni un solo minuto. Pero no fue la única y es que a medida que todos los concursantes fueron reencontrándose; los abrazos, los besos y las lágrimas estuvieron muy presentes aunque eso sí, también vivimos momentos más fríos y distintas como Eva y Hugo, que no se profesaron demasiado cariño en su reencuentro. La que sí lo hizo fue Noemí Galera, que pese a no poder acercarse a los concursantes, sí les transmitió su cariño y el del resto del equipo y les recordó todas las medidas de precaución que deberán tomar para evitar riesgos en sus clases con los profesores de la Academia.