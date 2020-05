'OT 2020': Así ha sido el emotivo regreso de los concursantes a la Academia tras el parón por el coronavirus

El 17 de marzo de 2020 fuimos testigos del cierre de la Academia de 'Operación Triunfo 2020' por la crisis del coronavirus. Un hecho insólito que nunca antes se había producido en la historia del formato, salvo por las salidas de Nochebuena o la cancelación de 'OT 2011'. Una triste noticia que dejó a los concursantes en shock y sin poder contener las lágrimas. Ahora, coincidiendo con el inicio de la desescalada, los triunfitos regresan a la escuela artística de Gestmusic y Televisión Española para retomar la normalidad y cerrar esta undécima edición.

Los concursantes de 'OT 2020' en su regreso a la Academia

Este miércoles, 13 de mayo, la Academia ha reabierto sus puertas y el Canal 24 Horas ha retomado sus emisiones a las 18 horas. Con las instalaciones en penumbra, las cámaras han ido recorriendo las diferencias estancias hasta llegar a la puerta de entrada, que se ha abierto para recibir a Samantha. La valenciana, que ha sido la primera entrar, no ha podido contener las lágrimas al volver a pisar el que fuese su hogar: "No me lo puedo creer".

Minutos después, Hugo Cobo ha entrado gritando en la Academia y se ha fundido en un emotivo abrazo con su compañera. Su primera decisión ha sido poner "Díselo a la vida", el himno de la edición que compuso Rafa Romera. Al ritmo de esta canción, han ido llegando el resto de concursantes, Maialen y Anaju, seguidas de Eva B, Bruno Alves, Gèrard, Flavio y Nia Correia. Una vez reunidos, se han abrazo muy emocionados por regresar al talent show. Eso sí, hemos sido testigos de un frío reencuentro entre Eva y Hugo tras hacer pública su relación hace unos meses.

La visita de Noemí Galera

La directora de la Academia, Noemí Galera, no ha tardado en hacerles su primera visita para darles la bienvenida e informarles de la nueva mecánica en las próximas semanas. "La última vez que estuvimos aquí sentados fue para anunciar el cierre. Han pasado dos meses ya. ¿Habéis temido por la vuelta?", ha comenzado diciendo la responsable de casting de Gestmusic. "Tenéis que mantener la distancia con los profesores. En la parte donde trabajamos con ellos, estaría bien que os lavéis las manos o utilicéis los geles cada vez que salgáis. No nos relajemos en ese sentido", ha indicado Galera.