El pasado televisivo de Anne ('OT 2020') valorando libros con Mercedes Milá en 'Convénzeme'

Es común que los concursantes de 'Operación Triunfo' hayan participado en otros talent shows, donde han probado suerte para demostrar sus dotes musicales y sus aptitudes para el canto. Sin embargo, el caso de Anne Lukin es diferente, y es que su pasado televisivo se remonta al verano de 2017, cuando conoció a Mercedes Milá en 'Convénzeme'.

Anne ('OT 2020') junto a Mercedes Milá en 'Convénzeme'

La participante de 'OT 2020' demostró su cultura en torno a los libros enseñándole sus intereses a la presentadora catalana. "La chica del tren", de Paula Hawkins, fue el libro que no le gustó nada, pues, como ella misma argumentaba, "me ha decepcionado, no me ha gustado nada, no me ha transmitido nada bueno, todos los sentimientos que me transmitía eran desagradables".

Su apuesta a mejor libro sí que convencía a Milá, compartiendo ambas su disfrute por "La ladrona de libros". Anne, que se mostraba bastante cómoda en su charla con la presentadora, incluso llegaba a ser quien le preguntaba a la catalana qué le había parecido la obra de Markus Zusak. "Me sentí identificada con el personaje, me gustó mucho el del padre, me transmitía mucho cariño, me recordaba a mi abuelo", explicaba. Además, la cantante llegaba a interrumpir a la periodista en dos ocasiones, contando qué otros aspectos de la novela le habían fascinado bajo la atenta mirada de Milá.

El pasado de Bruno

Anne no es la única que ha participado en un programa previo a 'Operación triunfo'. Bruno Alves también tiene un pasado televisivo, pues con su grupo Toompak participó en una prueba de 'Vaya crack', donde ya conoció a Roberto Leal. Con esta misma formación se dejó ver en un espectáculo para 'Las noches del monumental', mientras que, en solitario, actuó en 'Tú sí que vales'.