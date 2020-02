'OT 2020': Nia, decepcionada a pesar de deslumbrar en el primer pase de micros de la Gala 5

Como cada tarde de miércoles, los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron el 12 de febrero al primer pase de micros tras la expulsión de Nick, en esta ocasión, de la Gala 5. Una cita semanal en la que no solo los nominados Anaju y Javy cantarán en solitario, el segundo con una de sus propias composiciones, sino también Nia, Eva y Gèrard, dejando un total de cuatro duetos.

Los nominados Anaju y Javy, en el primer pase de micros de la Gala 5 de 'OT 2020'

Anaju inauguró el pase con "La sandunguera", tema con el que dejó impresionados a los profesores. "No cambiaría nada, es brutal", confesó Manu Guix. "Tienes la actitud y el rollo, así que tú tira", afirmó Vicky Gómez, después de señalar que los pasos trabajados eran "diferentes recursos" para que "cuanto más libre te sientas, mucho mejor". "Todo el trabajo que hemos hecho lo veo aquí", elogió Mamen Mendizábal, quien apenas señaló matices a pulir. En cuanto a Javy, su estado de salud le pasó algo de factura en la voz mientras interpretaba su propio tema, "Qué sabrá Neruda", del que Guix señaló que "ha sonado bastante bien". "De aquí al domingo está solucionado", apostó Noemí Galera, tras lo cual Mamen aposto por dar "más acentos" a la interpretación, mientras que Ivan Labanda apuntó a la necesidad de ver un "viaje" interpretativo a lo largo de la canción.

En el turno de Samantha y Hugo, su interpretación de "Vas a quedarte" dejó ciertos aspectos vocales a mejorar, entre los que los profesores destacaron la importancia de que el segundo vocalizase. "No creo que seas consciente de lo bonito que suena", opinó Manu, mientras Labanda señaló que era "otra persona". "Era tan interesante, que estoy a full con él. Te conviene muchísimo", recomendó el profesor de interpretación, quien también aconsejó "gestionar el espacio, cómo sirvo al otro" para "estar conectado" durante la actuación. "Es alucinante lo rápido que vas haciendo las cosas", alabó Mamen de Samantha, antes de señalar de Hugo su tendencia a la constricción de su garganta mientras actuaba.

"Ser demasiado exigente es perjudicial"

Nia durante su actuación en el primer pase de micros de la Gala 5 de 'OT 2020'

Nia fue la primera en actuar en solitario sin estar nominada, con el potente "Run the World (Girls)", que no le dejó muy buen sabor de boca a pesar de darlo todo. "Es espectacular lo que acabas de hacer. Te dimos la canción el lunes. No te agobies", la animó Noemí, uniéndose a las opiniones del resto de sus compañeros, tras lo cual afirmó que "eres absolutamente capaz de hacerlo". "Estaba de gala", afirmó Manu, antes de que Vicky confesara que tanto ella como Nia sabían "que hay cosas que no han salido, pero solo nos hemos enterado tú y yo". "No puede estar perfecto, acabamos de montarlo", señaló la profesora. "Ser demasiado exigente es perjudicial. No te pases. No puede faltarte confianza con el nivelazo que tienes", opinó Guix, tras unas valoraciones que consiguieron animar un tanto a la decepcionada concursante, a pesar del poderío que había demostrado.

La interpretación, el punto flaco

"Está verde, ya se aposentará", opinó Guix tras la interpretación de "Looking for paradise", por parte de Rafa y Anne, cuyo estado de salud se vio reflejado en su actuación. "Cantar de una forma a la que no estás acostumbrada, tiene mucho mérito", elogió el director, antes de resaltar la importancia de "transmitir felicidad". "Es súper bonito tener dos estilos diferentes en una misma canción. Disfrutémoslo, porque podéis hacerlo. Hay que saltar al vacío", declaró Labanda, mientras que Mamen alabó el "buen trabajo" y aseguró estar "súper orgullosa" de Anne. En el caso de Eva, la concursante interpretó "I follow rivers", del que señalaron ciertos aspectos vocales a pulir. "Vuelvo a verte disfrutar y es increíble lo que haces cuando disfrutas. Porque entonces todo me parece bonito", opinó Guix. "Ha estado muy guay, pero si sacas más movimientos tuyos y lo pones en la actuación, va a ser increíble", vaticinó Vicky, a quien se unió Labanda para concluir señalando la necesidad de "magnetismo y que la disfrutes todavía más".

La sencillez fue uno de los puntos que más destacaron los profesores a la hora de valorar a Flavio y Maialen y su "Perfect Day". "Tenéis la oportunidad de hacer algo muy bonito, pero esta canción no admite artificios", apuntó Guix, a quien se unió Iván. "Que no lleve a que se muera, es un peligro que puede tener. Hay que cuidarla, que esté viva desde la sencillez", matizó Labanda, después de que Mamen apuntara "varias cosas" a mejorar. En cuanto a Gèrard y su interpretación de "Prometo", los profesores subrayaron la importancia de que se soltara a nivel interpretativo. "La voz estaba estupenda, faltas tú", opinó Joan Carles Capdevilla, tras lo cual Manu declaró que "me falta ese punto de dejarse llevar", dado que siempre lo hacía "en un marco de corrección". "No hay nada de lo que preocuparse porque partes de un nivel correcto", añadió el director, antes de manifestar su deseo de "ver que te entregas", mientras que Mamen confesó que tenía "cuatro tonterías que decirte" a nivel vocal.

La importancia de disfrutar

Los chicos de 'OT 2020' durante la actuación grupal en el primer pase de micros de la Gala 5

Bruno y Jesús fueron los encargados de actuar con "Everybody", antes de concluir el pase con la canción grupal. Una interpretación de la que Mamen vaticinó que "si no se cortaran y se lo creyeran más, arrasarían". "Tiene que hacerse desde una convicción absoluta", aconsejó Manu, mientras que Vicky señaló que, "para alguien que nunca ha bailado, no es nada fácil". "Sé que estáis currando, me encanta ver que la actitud la tenéis", alabó la profesora, antes de destacar la importancia de "disfrutarla, haciendo disfrutar", tras lo cual Mamen concluyó señalando "cosas de voz que se quedaron en algún sitio". A continuación, los concursantes pusieron punto final al pase con "Sabor de amor", tema del que Guix declaró que "solo se aguanta si os lo pasáis genial", antes de que el profesorado se despidiera de los chicos.