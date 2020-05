'OT 2020': Samantha renace en el segundo pase de micros de la Gala 11 tras derrumbarse por la canción

'Operación Triunfo 2020' inicia su recta final. Después de su regreso a la Academia, los concursantes intentan pulir los últimos detalles de sus canciones antes de la Gala 11. Este miércoles, 27 de mayo, se juegan mucho, ya que el jurado no nominará a ningún triunfito. En esta ocasión, serán puntuados y conoceremos el nombre de los tres primeros finalistas de la undécima edición.

En el primer pase de micros del pasado sábado, Flavio y Anaju tuvieron algunos lapsus con la letra de sus temas y Samantha se vino abajo tras su actuación. Algo que se repitió este lunes, horas antes del pase, cuando la valenciana se derrumbó y recibió una dura reprimenda de Noemí Galera. Pero parece que este toque de atención sirivió para ponerse las pilas en el segundo pase de micros, donde los profesores mostraban una clara satisfacción en su rostro con el resultado.

Samanta en el segundo pase de micros de la Gala 11 de 'OT 2020'

Tras salvar su actuación con el tema "Freed from Desire", Samantha aprovechó la ocasión para disculparse por lo ocurrido previamente: "A ti, Ivan, y a Mamen por interrumpir vuestras clases y a mis compañeros por ponerles en una situación incómoda. ¡No me quiero ir, quiero estar aquí!". Con estas palabras, se daba por zanjada la polémica bronca de la directora de la Academia.

Bruno y Flavio, los nominados

La Gala 11 estará marcada por dos actuaciones históricas de los nominados. Por primera vez en la historia del formato, los dos nominados interpretarán su propio single. En este pase, Bruno Alves defendió estupendamente su propia canción, "Fugitivos", demostrando que no hay nada mejor para transmitir que cantar una letra propia. Mientras que Flavio superó el lapsus de la letra de "Calma" y consiguió clavar su actuación.

Más allá de los nominados, Maialen volvió a brillar con "Should I Stay Or Should I Go", mejorando todavía más su fantástico primer pase. En el caso de Anaju, la historia volvió a repetirse con "Nunca estoy". La concursante tuvo otro despiste con la letra, pero sí consiguió transmitir emoción con su interpretación. Aunque una de las grandes sorpresas llegó con Hugo Cobo, que sufrió una auténtica metamorfosis al interpretar "La leyenda del tiempo" de Camarón, con una mirada seria y derrochando sentimiento.

Algo parecido ocurrió con Eva B y su "Nothing Else Matters", que acompañada por Manu Guix al piano, transmitió emoción con cada nota. Mientras que Nia Correia superó los obstáculos del primer pase, luciéndose con una fantástica interpretación de "Halo". Por último, el ensayo de la grupal, "Forever Young", hizo presagiar que estamos ante una de las actuaciones conjuntas más memorables de la edición.