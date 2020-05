Samantha se derrumba y amenaza con abandonar 'OT 2020': "No quiero ni estar aquí, no estoy bien"

Nadie dijo que el regreso a la Academia de 'Operación Triunfo' fuese fácil. Los concursantes se han visto obligados a adaptarse a marchas forzadas al duro ritmo de trabajo, afectando en su estado de ánimo. Tras no poder contener las lágrimas en el primer pase de micros de la Gala 11, Samantha vuelve a derrumbarse este lunes, 25 de mayo, mientras ensayaba "Freed from Desire".

Samantha y Noemí Galera en 'OT 2020'

Durante la clase de interpretación de Ivan Labanda, la valenciana ensayaba su canción con sus compañeros como bailarines, pero al finalizar no soportó la presión y se vino a bajo. "No estará, Iván. No puede estar, estamos a lunes. No soy capaz y ya no quiero ni estar aquí, no estoy a gusto. Me quiero ir, yo no estoy bien", gritaba Samantha a su profesor cuando él intentaba tranquilizarla.

"Es que no está. Ya no es intentar positiva, es ser realista. No va a estar esta tarde, no estará mañana...", afirmaba totalmente desconsolada. "Tranqui, relativiza, te metes aquí y se te va la olla. Si haces un truño en la gala, no pasa nada", le decía su compañera Maialen para intentar tranquilizarla.

#CanalOT25M El broncOT de Noemí a los chicos tras el derrumbe de @SamanthaOT2020 pic.twitter.com/UwEE79Tzar — playz (@playz) May 25, 2020

La gran bronca de Noemí Galera

La aparición de Noemí Galera no se hizo esperar. Minutos después de estallar el conflicto, la directora de la Academia hacía acto de presencia con un monumental cabreo: "Las canciones que estáis cantando están consensuadas, quiero que te quede claro. Listas de ida y listas de vuelta. No os vamos a poner ninguna canción para joderos. No quiero volverte oír decir que no quieres estar aquí. Hablemos. Yo no puedo ir y tirarte de la oreja y llevarte a la psicóloga. Estamos a lunes y esta tarde hay un pase de micros que va a salir de puta madre".

"Sé que estás agobiada pero hemos entrado en bucle. Que digas que no quieres aquí, me parece alucinante. No es la primera vez que lo escucho", comentaba Galera. "Estáis a 15 días de la final y o cambiáis el chip o nos vamos a la mierda. O nos ponemos las pilas y sacamos esto adelante o los que salís perdiendo sois vosotros. Esto se acabará en unos días y yo me voy a ir a mi puta casa y los que tenéis que seguir con vuestra carrera sois vosotros", añadía.