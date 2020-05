Los concursantes de 'OT 2020' desvelan que se vieron antes de reencontrarse en la Academia

Tras dos meses de impás por la crisis del coronavirus, los concursantes de 'OT 2020' regresaron a la Academia el pasado miércoles 13 de mayo. Un emotivo reencuentro repleto de abrazos, besos y lágrimas que los fans del programa pudieron seguir en directo a través del canal de Youtube. Sin embargo, parece que esa no fue realmente la primera que los triunfitos se veían cara a cara después de la cuarentena.

El "reencuentro" oficial se produjo el 13 de mayo en la Academia

El "secreto" dejó de serlo el domingo 24 de mayo tras una conversación en la mesa. Eva lanzaba la pregunta que, sin pretenderlo, provocó el revuelo en redes sociales: "¿Cómo os sentisteis la primera vez que os visteis?", a lo que Maialen y Nia, con cara de circunstancias, respondieron: "¿Aquí? ¿Dónde?". La gallega, sin percatarse del desliz, confirmaba la sospecha: "En el hotel". Las miradas y la risa nerviosa de sus dos compañeras eran todo un poema.

los personajos de ot exponiendose solos pic.twitter.com/MHu5wcELLf — van (@ajupitas) May 24, 2020

"Si yo no los he visto a ustedes en ningún hotel ¿De qué están hablando? ¡Si yo los vi aquí!", exclamaba Nia intentando poner fin a la conversación. No sirvió de nada. Anaju y Flavio seguían el hilo sin caer en la metedura de pata: "Yo rara porque es como si no os hubiera dejado de ver", aseguraba la aragonesa. Mientras, el murciano hablaba de su íntima relación con Samantha a través de videollamada durante las semanas de confinamiento, confesando que se vieron por fin al bajar del tren en Barcelona. Desde luego, no en la Academia. "Fueron diez minutos y ya está", confirmaba Flavio sobre su reencuentro en el andén.

Flavio y Bruno, nominados

Más allá de las anécdotas, 'OT 2020' afronta su recta final con Flavio y Bruno como primeros nominados de la era post-coronavirus. Ambos han elegido su tema propio para intentar librarse de la expulsión: "Calma" y "Fugitivos" respectivamente. El tema grupal, "Forever young", de Alphaville, será interpretado junto a los profesores. Anaju cantará "Nunca estoy", de C. Tangana; Eva "Nothing else matters", de Metallica; Hugo "La leyenda del tiempo", de Camarón; Maialen "Should I stay or should I go?", de The Clash; Nia "Halo", de Beyoncé; y Samantha "Freed from desire", de Gala.