'OT 2020': Hugo y Eva emocionan y Samantha se derrumba en el primer pase de micros de la Gala 11

La nueva normalidad llega poco a poco a 'OT 2020'. En la tarde del sábado 23 de mayo, el talent de Gestmusic celebró el primer pase de micros de su Gala 11, que supondrá el arranque de la recta final de esta edición. Los nominados de la semana, Bruno y Flavio, fueron los primeros en enfrentarse a las valoraciones de los profesores en una sesión marcada por el buen humor, en la que ha habido cabida para todas las emociones.

Flavio en el primer pase de micros de la Gala 11 de 'OT 2020'

La primera interpretación fue la de Bruno, que ha convencido a los profesores con la defensa de su single "Fugitivos". El único pero indicado por Manu Guix fue la articulación de las frases: "Te diría que vocalices un poco más. Cuesta un poco entender lo que dices. Falta un poco más de articulación, pero todo lo demás es estupendo." A pesar de eso, Noemí Galera ha valorado el hecho de que sea una composición propia, mientras que Mamen Márquez ha mantenido las alabanzas: "Disfruto mucho oyéndola. Creo que es un temazo, me encanta."

Al igual que Bruno, Flavio interpretaba su propia canción, "Calma", aunque eso no ha sido impedimento para que se volviera a olvidar de la letra, como ya había sucedido en otras ocasiones. "Me consuela que con la tuya también te pase," comentaba Noemí con humor, tras las risas que había despertado el momento en la sala. Una vez superado ese bache, Manu destacó el buen papel que han jugado los dos nominados de la semana, subrayando la felicidad que transmite Flavio con su canción. Noemí le instaba a sacar partido de uno de sus mayores atributos: "Cuanto más sonrías mejor, porque se ilumina todo." Y quien puso la guinda a la valoración fue Iván Labanda: "Se me cae la baba, podría estar mirándote toda la tarde."

Maialen en el primer pase de micros de la Gala 11 de 'OT 2020'

Entre el baile y el suelo

El dinamismo llegó de la mano de Maialen con su versión de "Should I Stay Or Should I Go", de The Clash. Aunque la navarra no se mostraba confiada con su resultado, Noemí trataba de levantar el ánimo: "Es el primer pase de micros y has hecho esto." Además, Vicky Gómez reconocía que habían terminado la coreografía esa misma mañana, por lo que estaba sorprendida con esta rápida aplicación de lo aprendido: "No esperaba tanto de este primer pase, pero la vida te da sorpresas." Y tanto ella como Manu le han instado a confiar más en sí misma, sobre todo en lo respectivo al baile.

En la línea de Flavio, Anaju también tuvo un lapsus con la letra de "Nunca estoy", el reciente éxito de C. Tangana. Ese fallo anecdótico no lastró una interpretación en horizontal, ya que buena parte de la misma se desarrolló desde el suelo, aunque durante la gala será desde una cama. Todos los profesores coincidían en que los errores estarán pulidos de cara a esa Gala 11, sobre todo un entusiasmado Manu: "A pesar de no estar perfecta, el magnetismo me lo generas exactamente igual."

Eva en el primer pase de micros de la Gala 11 de 'OT 2020'

Pura emoción

Al borde de la lágrima durante toda la canción, Hugo dejó uno de los momentos más sentidos con "La leyenda del tiempo". Aunque perdió un poco el tempo en un momento, los profesores son conscientes de la complejidad de versionar a Camarón, y Manu juzgaba como "espectacular" lo conseguido: "Demuestra una enorme versatilidad por tu parte. Podéis cantar un Justin Bieber y algo flamenco." Además, el director musical también destacaba su acting: "Transmites una madurez que no pareces un ídolo de adolescentes, sino un cantante maduro y experimentado." Y a ese halago se sumaba Iván: "Me dejas sin respiración."

Tampoco bajaba el nivel Eva con su intensa interpretación de "Nothing Else Matters", el clásico de Metallica. Tras los unánimes aplausos, Noemí reseñaba la evolución de la concursante, que desde el comienzo de la edición no tuvo claro su talento con los agudos. El apunte más extenso venía de la mano de Mamen, que valoraba su "fuerza espectacular", aconsejándole que aboradara con más seguridad ciertos momentos de la canción y que se olvidara de la técnica vocal para abrazar el disfrute global.

Samantha en el primer pase de micros de la Gala 11 de 'OT 2020'

Remate por todo lo alto

Aunque reconocía tener un día complicado, Nia dejó a Noemí sin palabras con su "Halo", aunque sí que recibió consejos para mejorar el hit de Beyoncé de cara a la gala. Manu apuntaba que el pase había ido de menos a más, dándole apuntes para solventar los pequeños fallos, y Mamen tomaba las riendas para arreglar esas partes más irregulares: "Te has hecho caquita." La directora de técnica vocal le esgrimía así lo nerviosa que se había puesto, aunque le recordaba la confianza que tiene en ella para ofrecer un trabajo potente.

Después, Samantha se acabó desinflando con su "Freed from Desire", rompiendo a llorar nada más acabar de cantar. Tras un abrazo grupal, Noemí afirmaba que lo peor había sido su "cara de sufrimiento", animándola a no entrar en el bucle del pesimismo. Por último, profesores y alumnos se unieron en un momento histórico, ya que por primera vez se rompe la línea que les separa para interpretar unidos "Forever Young". En una coyuntura tan excepcional como la provocada por el coronavirus, esta imagen de unidad será uno de los puntos fuertes de la Gala 11, en la que tres de los ocho concursantes saldrán reforzados como finalistas.