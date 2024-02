Por Daniel Parra |

'Operación Triunfo' continúa preparando su décima gala de la edición. Durante el jueves 1 de febrero, los concursantes pudieron tener una primera toma de contacto con los temas que interpretarán el próximo lunes 5 con el pase de micros. Este ensayo, como es habitual, se emitió en directo en el canal de YouTube del programa, y dejó un momento llamativo que los fans no han dudado en comentar.

Naiara durante su actuación en el pase de micros de 'OT'

. Durante su pase de micros, sufrió un percance que el equipo de realización salvó como pudo.. Fue entonces cuando la realización del 24 horas. Al volver a la sala de ensayos, tanto la propia Naiara como los profesores y el resto de concursantes se rieron por lo sucedido.

"El espectáculo lo he dado, bien o mal...", comentó la concursante. Noemí Galera quiso quitarle hierro al asunto: "Bueno, pues nada, muy bien. Aquí no ha pasado nada". Los presentes en la sala bautizaron el momento como "Destetá" por la canción que estaba interpretando, y comenzaron a aplaudir. "Bueno, esto lo tienes que tener en cuenta mañana en la prueba de vestuario. Que no nos pase en directo. Y para el pase de micros del sábado, lo mismo, ¿vale?", aconsejó Galera.

"Se viene numerazo total"

A pesar del descuido de la concursante, a los profesores les gustó la actuación de Naiara y la valoraron positivamente. "No hacemos más que descubrir Naiaras diferentes, y creo que está muy chulo", opinó Noemí Galera. Por su parte, Manu Guix alabó la energía de la cantante: "Rosalía es otro color, otra cosa, la canta de otra manera y tú la cantas muy a tu manera, y te queda muy bien y me gusta mucho". "Se viene numerazo total", apostó Vicky Gómez.