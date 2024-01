Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El lunes 8 de enero, Iván Ferreiro concedió una entrevista para un canal de YouTube en la que reveló que, para él, la música no debía formar parte de ninguna competición y puso el ejemplo de los Grammy. Sin embargo, sus críticas más vehementes se dirigieron hacia 'Operación Triunfo', sus responsables y los profesores de la Academia.

Ivan Ferreiro, Noemí Galera y Manu Guix

"Me parece una carnicería.por culpa de lo que les prometen en el programa. (...) Me parece ya casi una crueldad. Me parece que es una picadora de carne", explicó el cantante, quien

A lo largo de la entrevista, también llamó a los profesores "cantamañanas", y ahora ellos han reaccionado a sus críticas durante el repaso de la gala emitida el lunes 8 de enero. Al comenzar el análisis de las actuaciones, Noemí Galera les ha exigido que se tomen en serio la canción grupal: "No os las toméis como algo menor. (...) Esto también cuenta". "Hay que ser más rigurosos. A mí me encanta divertirme con vosotros, (...) pero después el resultado tiene que estar. (...) Estamos en un punto en el que todo ya tiene que estar bien, o sea, elevemos el nivel", ha comentado Manu Guix.

Manu Guix y Noemi Galera se toman a broma las pullas del cantante

Tras estas palabras del profesor de 'Operación Triunfo', Noemí Galera ha aprovechado para acordarse de las palabras de Iván Ferreiro: "Igual te llaman cantamañanas". Esta intervención de la directora de la Academia ha hecho que tanto ella como Manu Guix comiencen a reírse demostrando que no les han afectado los ataques del artista. "Pues quizá sí", ha bromeado el catalán ante el asombro de los concursantes, quienes no sabían de qué estaban hablando. Una vez que han terminado de soltar las carcajadas han continuado con el repaso de gala con total normalidad.