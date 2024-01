C. Tangana critica 'OT' en 'Lo de Évole' y Tinet Rubira le responde: "No jugamos tu liga"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

laSexta ha querido comenzar la quinta temporada de 'Lo de Évole' con una entrevista a C.Tangana que se ha emitido en la noche del domingo 21 de enero. Sin embargo, antes de que se pudiese ver en el canal secundario de Atresmedia, la cadena quiso promocionar la entrega utilizando fragmentos del capítulo con varias declaraciones del artista en las que se le veía atacar a la empresa de comida rápida Pans & Company y a formatos de televisión como 'Operación Triunfo'.

C. Tangana actuando en 'OT 2018'

Hay que recordar que el cantante madrileño estuvo en una gala de 'OT 2018' interpretando 'Un veneno' y. Por ello, en la promo, se puede observar a Jordi Évole queriendo descubrir qué pasó realmente y al artista desvelando que él cree que el programa quiso generar esa polémica:

"Porque yo no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa, entonces, yo puedo hacer una participación que va a ser hacer la música y yo hago mi cosa y me voy. La canción habla de que es un veneno que llevo dentro y un programa como 'Operación Triunfo' es una pequeña trampa para ese veneno", ha explicado C. Tangana, quien también ha asegurado que aprovechó la oportunidad de actuar en el programa para criticar desde dentro el formato.

Piensa que 'OT' pone el foco en el éxito y no en el arte

"Un programa que se llama 'Operación Triunfo', que no se llama 'Operación cante' ni 'Operación música', creo que va sobre el éxito y no sobre la música, el arte o el artista. Eso no quiere decir que luego David Bisbal sea un artista como la como de un pino", ha continuado comentando el artista. Finalmente, el intérprete ha afirmado que él luego subió un vídeo riéndose de que era la primera vez que cantaba sin autotune un bolero y no de la polémica despedida.

Tinet Rubira explota en X

Al ver este adelanto de la entrega, Tinet Rubira, responsable de Gestmusic, ha querido responderle a través de su perfil de X: "Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de 'OT', pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga". Finalmente, en la noche del 21 de enero, el directivo de la productora encargada del formato musical ha podido disfrutar de la entrevista al completo.