Pablo Alborán explica el motivo por el que decidió contar que es gay y se defiende de las críticas

Meses atrás, el cantante Pablo Alborán fue noticia y no precisamente por su música. El malagueño decidió contar públicamente que es homosexual; lo hizo en un vídeo en el que por primera vez habló de sus sentimientos y de todo lo que ha vivido hasta el momento. Unas palabras que fueron celebradas por muchos pero también criticadas por otros cuantos. Ahora, el propio Alborán ha querido responder a ello, lo ha hecho en una extensa entrevista en la que no ha dudado en contar cómo está, cómo ha vivido la repercusión de su anuncio y en la que también ha dado las claves de "Vértigo", su nuevo trabajo musical que ultima ya su lanzamiento.

En la charla para GQ, Alborán explica que el vídeo "no lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía... lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete (...) y volví a casa y de repente dije: yo quiero construir también". El artista explica que evidentemente ha tenido parejas y ha vivido sin tener problemas respecto a su orientación sexual, pero "no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una 'pillada'. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado".

Pablo Alborán

Sobre las críticas

El cantante deja claro que en ningún momento el vídeo fue una estrategia de marketing, como algunos le acusaron. "Es el colmo. He escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo... Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada", afirma, sentenciando después: "De verdad ¡es que no hay nada!". Este además recuerda que "mis canciones no tienen género desde hace muchísimos años" aunque eso sí, aclara que "yo entiendo la música de otra manera, no tiene que ver con si te gustan los hombres o las mujeres, es una forma de entender el amor".

El apoyo de sus fans

El artista está feliz de poder "mirar a la gente y decir: este soy yo" y explica que además de críticas también ha recibido mucho amor por parte de sus seguidores tras su anuncio. "He recibido un aluvión de historias (...) de madres que hablaban con sus hijos gracias al vídeo, de hijos que le enseñaban el vídeo a sus padres y solo con verlo ya no tenían nada más que decir... tengo la piel de gallina cuando lo recuerdo", confiesa el malagueño, totalmente satisfecho de haber hecho pública su orientación sexual viendo la repercusión que este ha tenido y lo mucho que ha ayudado a algunos de sus seguidores.

Y ahora... "Vértigo"

Respecto a su nuevo trabajo musical "Vértigo", este lo define como una auténtica terapia "para desahogarme de amores del pasado, o para desear cosas positivas para mí y los demás". Explica además que será un disco muy distinto ya que por ejemplo su voz prácticamente no ha sido tratada en las canciones que lo integran para que "sea más limpio, directo y cercano". Este deja claro que en todo momento su discográfica le ha dado carta blanca a la hora de producirlo: "No me han pedido nada hasta que terminé las canciones y las produje. El proceso ha sido escribir como siempre he hecho, como un desahogo."