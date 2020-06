Soy Una Pringada, a Pablo Alborán tras salir del armario: "No vayas de víctima y de abanderado, gilipollas"

El miércoles 15 de junio, Pablo Alborán salió del armario públicamente en un vídeo que ha dado la vuelto la vuelta al mundo. "Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada", comentaba en su mensaje que ha sido muy aplaudido por la gran mayoría. Sin embargo, hay de todo, y como era de esperar, hay otros que se han atacado al artista después de que confesase que es gay, como es el caso de Soy Una Pringada.

Soy Una Pringada y Pablo Alborán

A través de las redes sociales, Esty Quesada ha publicado dos historias en las que escribe su opinión sobre la decisión de Alborán: "Ocultaste ser gay para hacerte famoso y entrar en el mainstream. Fingiste ser heterosexual escribiendo canciones sobre chicas y, ahora que estás a días de sacar nueva música y en el mes del orgullo, sueltas que eres gay para rascar más público”.

Seguidamente, la youtuber sigue recriminándole: "Tú te sacas y te metes los principios y el orgullo cuando te interesa. Vuelve al armario, que nadie te necesita en esta lucha, cariño", y añade: "Encima vas y sueltas el discursito fake abanderado de 'Soy gay y no pasa nada'", antes de enumerar por qué cree que "sí que pasa".

"Tu valentía me la paso por los cojones"

"Si no pasase nada no hubieses ocultado tu sexualidad años y años. Sí pasa, si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido. Preferiste triunfar a ser fiel a ti mismo. Es lícito, muy bien", comenta la Pringada antes de acabar insultando: "Pero ahora no vayas de víctima y de abanderado, gilipollas. Aquí hay gente que siempre hemos ido de cara con nuestra sexualidad y nos hemos arriesgado desde el minuto 0. Nadie te necesita y tu valentía me la paso por los cojones".