La curiosa razón por la que los tangas de Amador en 'La que se avecina' han sido claves en la vida de Pablo Chiapella

La tarde del sábado 23 de noviembre, Emma García recibió en el plató de Viva la vida a Pablo Chiapella, conocido por su papel como Amador Rivas en 'La que se avecina'. Una visita cuyo motivo principal era el inminente estreno de 'El bribón', programa de Cuatro presentado por Chiapella que se estrena el 25 de noviembre, pero que no evitó que ambos acabaran conversando sobre la mítica serie de Telecinco en la que el actor lleva desde sus inicios.

Pablo Chiapella habla de 'La que se avecina' en 'Viva la vida'

"No paramos de reírnos viendo solo esto. Y tú también", reconoció la presentadora, tras dar un repaso a los mejores momentos de Chiapella en el papel de Amador. "Yo aún me río. Aún me río al verlo y cuando me llegan los guiones nuevos, por eso creo que 'La que se avecina' tiene esa vitalidad", reconoció el actor, quien señaló que, con su personaje, "he hecho de todo". "Me han disfrazado, me han quemado vivo, me han puesto en tanga, he corrido desnudo por la calle... y lo que queda", enumeró Chiapella, quien admitió que aún a día de hoy le sorprendían las cosas que le ocurrían a su personaje.

"Creo que se juntan y dice: ¿cómo le destruimos la vida a Amador un poco más? Y desde ahí es el punto de partida para los guionistas'", bromeó el intérprete. "El tema de los tangas, ¿los elige alguien que te conoce bien?", lanzó Emma, consciente de la respuesta. "Esto es muy curioso, porque los elige el departamento de vestuario, unos de buen tamaño, y resulta que la chica que me elegía los tangas en la segunda temporada es mi pareja desde hace catorce años ya. Mi querida Natalia", desveló Chiapella, antes de añadir que "ahora tenemos una nena que se llama Valentina". "Gracias a esos tangas, está aquí", bromeó el actor.

"Cambió mi vida"

"'La que se avecina' te está dando muchísimo a nivel profesional y te ha dado mucho a nivel personal", observó la presentadora. "Muchísimo, porque yo entré casi recién llegado aquí a Madrid. Había hecho cosas antes, había estado en 'Aquí no hay quien viva' y demás, pero 'La que se avecina' fue el pelotazo definitivo. Cambió mi vida", reconoció el actor, quien apuntó a que no solo había conocido a su pareja y a sus compañeros, sino que la serie también le había abierto puertas a proyectos como 'El bribón'. "Amador para mí es como quien tiene un hijo tonto", bromeó Chiapella, quien añadió que "si fuera Amador todo el rato, no me aguantaría nadie".