Por Sergio Navarro |

Pablo Chiapella es uno de los vecinos más famosos de la televisión. Lleva 14 temporadas interpretando a Amador Rivas en 'La que se avecina', aunque también llevaba ya uno como Moncho en 'Aquí no hay quien viva'. Es lógico que con estas dos series tan exitosas, le reconozcan tanto por estos personajes, le digan sus frases y le recuerden tramas.

Pablo Chiapella, como Amador en 'La que se avecina', junto a Doña Fina y Maite

A pocos días de empezar el rodaje de la temporada 15 de 'LQSA', Chiapella ha sido entrevistado en Cadena SER, donde le han preguntado, respondía entre risas, y añadía: "Me compré una casa hace cuatro o cinco años y no he ido a ninguna reunión de vecinos". Eso sí, ha puntualizado lo siguiente: Tengo unas cuantas cosas que decir, y a pesar de eso no he ido.

"¿Sabes qué pasa? Que me veo los chistes ya hechos, me sé lo que va a ocurrir, sé que eso no va a avanzar... Cuando llegue allí y empiecen con la broma, que si 'La que se avecina', Amador... me lo veo. Y además es que somos un montón", ha contado el actor, explicando el motivo por el que no le aparece ir a ninguna junta. ¡Suficiente tiene ya con las de Mirador de Montepinar y ahora Contubernio, 49!

La queja que se calla para que no haya una derrama

Pero como no va a las juntas y acababa de comentar que tenía unas cuantas cosas que decir, ha aprovechado los micrófonos de la radio para decirlas. Resulta que tiene un ruido en una parte de la casa porque da junto a los depuradores de la piscina comunitaria. "Tengo un amigo que cada vez que se queda a dormir en esa habitación piensa que duerme al lado de una incineradora", comenta entre risas.

"Cuando crees que ha parado, empieza otra vez", reconoce Chiapella, teniendo claro que si se queja tendrán que poner una solución: "Estoy seguro de que si voy y me quejo, eso lo tienen que insonorizar, porque es zona común y es una zona de mi casa. Me toca a mí porque estoy al lado". ¿Y por qué no lo hace? Porque no quiere provocar una derrama. "Por no hacerle palmar a la peña pasta, pues he dicho: venga, ya lo contaré. Por ahora he puesto el protector este de cáscaras de huevo".