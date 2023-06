Por Redacción |

El adelanto electoral llevó a que Sumar y Unidas Podemos tuvieran un plazo muchísimo menor de lo que esperaban para decidir si concurrían en coalición en los comicios del 23 de julio. A punto de agotar el plazo, la decisión por ambas partes fue de hacerlo, pero con la condición de que Irene Montero y otros políticos de la formación morada no estuvieran en las listas del partido. Esta decisión ha sido muy criticada por Pablo Iglesias, quien asegura que el veto es un acto de injusticia.

Para reflejar lo que la ministra de Igualdad ha vivido en esta legislatura, Iglesias ha hecho mención a la vivencia personal y al sufrimiento que han padecido sus hijos. "He visto estos años a Irene Montero. La he visto en privado sufrir, llorar y preguntarse si todo esto tenía sentido cuando tienes", expresaba en "La Base".

'El programa de Ana Rosa' recogía esta información y, cuando finalizaba el vídeo, Ana Rosa Quintana sorprendía con su defensa al ex vicepresidente segundo del Gobierno. "Hay que entender que es verdad que uno es político, pero también es persona y que en su intimidad se sufre con muchas cosas. Pablo, yo lo entiendo y creo que hay que proteger a los menores y que no hay que entrar en la vida personal de las personas". No obstante, terminaba su alegato con lo siguiente: "Pero todos tenemos familia. Todo tenemos familia, todos tenemos hijos. Y cuando estás en un sitio público a veces... Qué les voy a contar yo a veces las cosas que dicen".

Una relación complicada

El hecho de que la periodista coincidiera con Pablo Iglesias es toda una sorpresa y más si tenemos en cuenta cómo este ha sido centro de críticas en los últimos años de la madrileña. En marzo, se resolvía el juicio que ambos tenían y en donde el que fuera político acusaba a la presentadora de responsabilizarlo de la gestión de las residencias cuando él no tenía dicha competencia. El exlíder de Unidas Podemos la acusó de difundir un bulo, pero la Justicia falló a favor de Ana Rosa Quintana.