Por Toño García Rodríguez |

La noche del 8 de abril, el programa 'Martínez y hermanos', recién mudado a Cuatro, realizaba su sexta emisión y recibía como invitados a Julián López, Alexandra Jiménez y Pablo López. En la sección acerca de sus anécdotas, Dani Martínez preguntó a sus invitados por sus momentos "tierra, trágame" y el cantautor malagueño reveló haber vivido, según él, uno "bastante grave" con Rafa Nadal. El cantante juega al tenis de manera asidua desde que era pequeño, y, en una ocasión, tuvo la oportunidad de jugar un partido de tenis en Mallorca con su hermano y el tenista ganador de 22 Grand Slams.

'Martínez y Hermanos'

"Puse toda mi concentración en hacer un drive perfecto", confesaba el malagueño, mientras explicaba cómo se desarrolló aquel partido. ", añadía el cantante, algo que sorprendió al tenista profesional, que no esperaba aquel resultado. En ese instante, Rafa Nadal propuso hacerse una foto con el cantante y poner fin al juego., le dijo el deportista, pues al parecer, su nivel de exigencia y competición eran tan elevados que

"Todavía no me he recuperado. Sudo de pensarlo", añadía López, que desataba las risas de los otros invitados. El presentador, sorprendido con la historia, quiso indagar y preguntó si habían vuelto a coincidir alguna vez después de aquel partido. "Cuando me ve, se va bastante lejos", bromeaba el artista sobre esta inesperada relación con el tenista. Una anécdota que, sin duda, ha marcado al cantante, que nunca olvidará cómo conoció a uno de los tenistas más exitosos de la historia.

Emilio Aragón, el ídolo de López

La anécdota con Rafa Nadal no es la única de la que Pablo López quiso hablar durante el programa. El cantante también reveló que es muy fan de Emilio Aragón y que, incluso, cuando era niño se vestía como él. "Me dijeron de conocerlo y me negué", sorprendía añadiendo después de enseñar una fotografía de su infancia. "Me daba mucha vergüenza", continuaba diciendo, por lo que Dani Martínez quiso preguntar si se habían conocido después. El artista, sin embargo, dijo que no, aunque estuvieron "a punto". Finalmente, lanzó un mensaje al hijo de Miliki: "Emilio, estoy preparado".