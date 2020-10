Donald Trump, ingresado, sale del hospital saltándose el confinamiento para saludar a sus simpatizantes

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tanto él como su mujer Melania Trump se habían contagiado de coronavirus. Desde el 2 de octubre, él se encuentra ingresado en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), pero ha visto oportuno salir momentáneamente para saludar a sus simpatizantes, tal y como recoge Boston Globe.

Sin avisar a nadie dentro de las instalaciones y saltándose el aislamiento, Donald Trump abandonó su habitación para subirse a un coche blindado, con mascarilla y ventanas cerradas, con el que dar una vuelta por los alrededores del hospital y saludar a todos aquellos que estaban cerca del complejo.

Esta fue la manera con la que en presidente quiso agradecer su apoyo a todos los simpatizantes que mandaban mensajes de apoyo y sujetaban banderas con el nombre de Trump. Él mismo lo anunció en redes sociales justo antes: "Vamos hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país".

Los medios de comunicación que hacen guardia en las puertas del hospital criticaron que no se les fuese comunicado previamente esta salida sorpresa, pero es que ni tan siquiera los medios de la Casa Blanca estaban informados. Tampoco los sanitarios del hospital, que han lamentado que esto ocurriese, poniendo en peligro la salud de otras personas.

El médico responsable de los residentes del hospital Walter Reed, James Philips, ha lamentado que el coche en el que se paseó Trump "está sellada herméticamente contra ataques químicos. El riesgo de transmisión de coronavirus es el más alto posible a excepción de procesos médicos. La irresponsabilidad es escandalosa. Lo siento por los agentes del Servicio Secreto que se vieron forzados a participar", critica públicamente.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential "drive-by" just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.