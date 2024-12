Por Pablo Fernández Pérez |

La tertulia de actualidad emitida en 'El hormiguero' del jueves 12 de diciembre abordó uno de los temas recientes más polémicos: el del asesinato del director ejecutivo de una aseguradora de Estados Unidos por parte de Luigi Mangione. Desde que ocurrió, gran parte de Internet se ha volcado con los apoyos al delincuente, a quien se le ha llegado a ver, casi, como un apuesto héroe.

Tertulia de actualidad en 'El hormiguero'

En el programa de Pablo Motos Cristina Pardo alegó que,. "Pienso que habría medidas legales contra alguien, por ejemplo,. Entre otras cosas, porque creo que en nuestro Código Penal", reflexionaba la presentadora de ' Más vale tarde '.

En ese momento, el presentador decidía revelar una situación relacionada por la que está pasando junto con otras celebridades: "Mira, te voy a decir. Con mi nombre, con el de Susanna Griso, con el de Chicote, con el de Florentino Pérez están haciendo una estafa y no paran de sacarle el dinero a la gente", decía Motos. "Todos nosotros, los que he nombrado, hemos hablado, lo hemos denunciado a la policía y la respuesta es: 'Es imposible', porque los que hacen la estafa cambian continuamente de país, de sitio...", desvelaba el presentador.

Una difícil gestión policial

"Los que cobran sí que cobran, porque eso está anunciado en prensa. Pero tú vas a la prensa y te dicen: 'No, son banners. En los banners nosotros no sabemos lo que ponemos'. Entonces, ponen un mentira", denunciaba en su programa el presentador valenciano, y añadía: "Ponen una estafa con nombre y apellido y la gente se fía de Susanna Griso o de Chicote o de mí o de Florentino. Entonces, la gente compra, son estafados y te dice la policía que no se puede hacer nada". Por su parte, Nuria Roca quiso dar otro punto de vista: "Pero entiendo, Pablo, que si los pudieran coger, la justicia recaería sobre ellos. En Estados Unidos, no".