Jorge Javier Vázquez y su carta abierta a Pablo Motos: "Entre egocéntricos nos reconocemos"

Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado 25 de noviembre, en su programa 'El diario de Jorge', Jorge Javier Vázquez bromeaba sobre la polémica entre 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Tal y como recogimos, el presentador dijo: "Voy a ir rápido con Ricardo porque a lo mejor aparece 'El hormiguero' y nos quita el invitado". Ahora, en la revista Lecturas, Vázquez ha querido extenderse en su opinión sobre la disputa y sobre Pablo Motos sin pelos en la lengua.

Jorge Javier en 'Cuentos chinos'

"Como suele ser habitual en estos casos se retorcieron versiones para salvar a Motos,. Lo de menos son las audiencias. Lo de más,el hartazgo que genera incluso entre aquellos que han trabajado con él", comenzaba escribiendo, y continuaba: "A estas alturas de semana todavía. Y no os penséis que escribo de oídas porque de egos sé bastante.. Conozco a".

El presentador de Telecinco recordaba su corta etapa en 'Cuentos chinos', en la que, según dice, Pablo Motos "no pudo ocultar cierto desprecio porque alguien había intentado, ¡menuda osadía!, trabajar una franja televisiva que parece que le corresponde por justicia divina". Vázquez no duda en aludir a, lo que el llama, la "gentucilla de dudosa calaña" que se sienta en el programa de Motos: "El presentador no solo no los ha censurado sino que a veces los ha jaleado, convirtiéndose así en cómplice de una patulea de seres que jamás debería pisar un programa de televisión", decía, aludiendo a "discursos racistas y homófobos e incluso xenófobos" que se han dado el el formato de Antena 3.

"David Broncano le ha dado a Pablo Motos donde más duele. Le ha recordado que por mucho elixir de la eterna juventud que tome y por más pseudoterapias que se eche p'al cuerpo, los años vuelan. Y que siempre aparece alguien más joven –y en este caso más guapo– para recordarte que el tiempo pasa para todo pichichi", lanzaba el presentador catalán sin tapujos. Además, añadía una comparativa no exenta de dobles sentidos: "Porque Pablo Motos, podrido ya de millones, está tan desconectado de la realidad como un presidente de gobierno. 'El hormiguero' se ha convertido en su particular Moncloa".

Un Jorge Javier crudo

"Cuando la cosa flojea saca a pasear los comodines de la dictadura, de la censura y de la poca libertad de expresión que hay en nuestro país (...) La censura no es para él un quebradero de cabeza sino un recurso de guion para enardecer a sus masas, que por otra parte ya vienen enardecidas de casa (...) Bulimia por el éxito", señalaba Vázquez.

"Lo que ya me provoca rechazo es (...) ese afán desmedido y patológico por querer seguir siendo siempre el único", concluye el presentador. "Pablo, te escribo desde un lugar que no conoces: desde las cuatro de la tarde a las cinco y media, un sitio en el que me cuesta la mismísima vida llegar al doble dígito (...) Aquí no se está mal. Ahora no lo entiendes porque estás en ese punto en el que piensas que cuando hablas tiembla Pedro Sánchez. Pero te aseguro que vivir en la irrelevancia nos hace ser más conscientes de lo que verdaderamente somos: nada", termina el presentador, mandando así una carta abierta al presentador de 'El hormiguero'.