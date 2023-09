Pablo Motos denuncia un timo que usa su cara y su nombre: "Es una estafa de bitcoins"

Por Redacción |

Pablo Motos se ha visto envuelto en una nueva estafa que aprovecha su fama para robar. El presentador de 'El hormiguero' quiso compartir el último caso con los espectadores de Antena 3 para advertirles. En esta ocasión se trata de un timo en el que ya está cayendo gente porque aprovecha su imagen y su nombre sin su consentimiento en publicidad en redes sociales.

El formato de Atresmedia sigue recibiendo a caras conocidas de la música o la interpretación y en su última entrega ha llegado el turno un actor y una actriz nacionales. Motos ha entrevistado de nuevo a Inma Cuesta Luis Tosar , que han acudido al programa a presentar su nueva película juntos. A mitad de su visita, el comunicador ha detenido la conversación para dirigirse a los invitados y a los espectadores:

El presentador ha contado cómo se enteró y en qué consiste este timo: "Es una estafa para que inviertas en bitcoins en la que está cayendo muchísima gente. El otro día me preguntaron por la calle si funcionaba. Yo pregunté: "¿El qué?", porque no sabía de que iba. Es una estafa que está cayendo gente en Inglaterra se llama "despellejacerdos" porque te quitan todo el dinero", narraba en el programa.

Motos ha aprovechado para avisar a la audiencia y criticar este tipo de conductas: "Está mi foto por todas partes. La publicidad, que usa mi cara sin mi consentimiento, la están cobrando Google, Facebook e Instagram. Hemos llamado y dicen que no pueden hacer nada porque entra mucho volumen de publicidad. Ganar dinero sí que pueden. Deberían no ser cómplices", expresaba visiblemente indignado. "Me siento fatal con esto. No os fiéis de la publicidad que veis vestidas de noticias porque pueden ser falsas", añadía antes de aclarar que ya lo ha puesto en manos de expertos legales e informáticos.