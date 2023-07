Kiko Matamoros jamás les votaría pero le "gustó ver a Sánchez y Yolanda Díaz comerse a Pablo Motos y Ana Rosa"

Por Sergio Navarro |

Kiko Matamoros siempre se ha caracterizado por no tener filtro y soltar todo lo que piensa. De esta manera, la audiencia le ha podido conocer mucho mejor día tras día en 'Sálvame' y, ahora que ha finalizado este mítico formato, ha concedido una extensa entrevista para hablar del programa, de su relación con la tele, de nuevos planes y de política.

Kiko Matamoros

"Dije que me cortaría una mano antes que votarle y ahora me cortaría las dos. Ni muerto", ha expresado Matamoros en esta entrevista a El Español haciendo referencia a Pedro Sánchez. Eso sí, noy algunas de sus observaciones son muy a destacar.

Sobre la entrevista a 'El hormiguero', reconoce: "Me gustó mucho ver a Pedro Sánchez comiéndose con patatas a Pablo Motos. Cuando el presidente fue a 'El programa de Ana Rosa' no lo pudo ver, pero "sí que he visto a Yolanda Díaz comerse a Ana Rosa también".

"Ahí tienes todas las de perder"

Y aunque no es santo de su devoción, ha destacado cosas positivas de Yolanda Díaz: "Esta señora era un espectáculo en sí mismo. No se puede ser más yoísta, ni se puede atribuir más méritos en una carrera de dos años como vicepresidenta. Pero es que se merendaba a Ana Rosa. Porque una cosa es moderar una mesa de tertulianos y otra enfrentarte cara a cara a un animal político. Ana Rosa no es eso, ahí tienes todas las de perder. Es como si pones a Tyson a pelear con un niño, de la hostia que le da le saca del ring en el primer asalto".

La entrevista a Matamoros continuó por otros temas, aunque no tardó en volver a salir el tema de cómo la presentadora de Telecinco no supo llevar la entrevista a Díaz: "He escuchado una propuesta de Yolanda Díaz que es una puta locura, que dice que van a dar 20.000 euros a los chavales de 18 años. Y eso se lo cuenta a Ana Rosa y Ana Rosa se queda callada... Yo es que me tiro al suelo".

Y esto le lleva de nuevo a retomar el tema de la entrevista de Motos: "Me hizo mucha gracia cómo Sánchez cada vez echaba el cuerpo más hacia adelante y el otro cada vez más pequeñito. Parecían David y Goliat, solo le faltó sacar la estaca. Coño, es gente que está preparada para un programa como 'El Hormiguero', pero no te metas en esos charcos por mucha audiencia que te dé", dice Matamoros con su peculiar tono.