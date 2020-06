Los zascas feministas de Ana Milán a Pablo Motos que se han hecho virales 9 años después

Poco podían imaginar Ana Milán y Pablo Motos que una entrevista que ambos protagonizaron en 'El hormiguero' nueve años atrás iba a viralizarse en pleno 2020. Y es que un usuario ha colgado algunos fragmentos de una charla en la que la actriz y presentadora presentaba "Sexo en Milán", uno de sus libros, en el espacio de Antena 3. En la entrevista veíamos como esta no dudaba en romper los estereotipos que Motos intentaba introducir en la charla y precisamente por ello ha sido aplaudida a día de hoy.

Pablo Motos y Ana Milán, en 'El hormiguero'

Y es que posiblemente con el paso del tiempo nos encontramos ante una sociedad mucho más crítica que ya no permite según que tipo de entrevistas. Por ello, Ana Milán se ha llevado una oleada de felicitaciones y comentarios positivos en redes sociales, tal y como puede comprobarse en las respuestas al vídeo anteriormente citado. "Donde hay frescura e inteligencia no hace falta guion", "ella es muy rápida en las respuestas", "nunca vi tantos zascas a Pablo Motos, amo a Ana Milán", son algunos de los comentarios que podemos leer en Twitter.

"Nos compramos los bolsos que queremos"

Durante la entrevista, Motos bromeaba con que las mujeres, aunque tengan cinco bolsos sin estrenar, siempre quieren comprarse uno más. "¿Por qué tenemos que entender ese disparate?", se preguntaba Motos, a lo que Milán respondía con humor: "Esas cosas nos gustan (...) y nosotras hemos crecido, hemos ganado dinerito y con nuestro dinero nos compramos los bolsos que queremos". Un contundente zasca en el que se ponía sobre la mesa el papel independiente de la mujer en nuestra sociedad, que no debe depender de nadie ni dar explicaciones de muchos de sus actos.

Pero la cosa no quedaba ahí, y es que Motos también se preguntaba que pasaba si estaba con una mujer que "cada día está más fea". "Pues sabes lo que te tocaría hacer... dejarla. Porque una mujer que se pone cada día más fea es que es infeliz, sino estaría más guapa", respondía tajante Milán, a lo que Motos replicaba: "El libro se llama "Sexo en Milán", no demagogia". "Claro, cuando no te conviene es demagogia", decía entre risas y mucho humor Milán, lanzando otro divertido zasca y evidenciando que en feminismo y lucha por el papel de la mujer no le gana absolutamente nadie.