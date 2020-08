Soy una Pringada revela la contundente frase que Pablo Motos le dijo tras su tensa visita a 'El hormiguero'

La polémica influencer, actriz y youtuber Soy Una Pringada ha sido la invitada estelar del séptimo programa de 'Este es el mood', el formato creado y producido para Badoo por Neurads Film&Creative Studio. La protagonista de 'Looser', la ficción de Atresmedia, ha dado su punto de vista sobre relaciones las relaciones amorosas no normativas, el tema central del espacio esta semana, pero además no ha dudado en hablar de las últimas polémicas que le han rodeado, especialmente con el presentador de televisión Pablo Motos y el conocido cantante Pablo Alborán.

Soy Una Pringada y Pablo Motos

Respecto a Motos, esta ha hablado sobre lo que pasó en una polémica entrevista que ella y Nuria Roca protagonizaron en 'El hormiguero' para promocionar su programa 'Road Trip', y que muchos calificaron como tensa, por el tono que mantuvieron Esty y Motos. "Yo fui y estaba muy emocionada. Estaba en la sala de preguntándome cuándo vendría Pablo Motos a hacer el TikTok conmigo y Nuria", ha empezado contando la influencer, para después confirmar que evidentemente el presentador lo grabó junto a ellas. "Puedo decir que soy una de las pocas personas en este país o muchas, que tiene un TikTok con Pablo Motos y fue increíble la experiencia", ha bromeado la chica, antes de aclarar uno de los aspectos más polémicos de la entrevista.

Al entrar a plató de 'El hormiguero', pudimos ver a Esty haciendo una peineta al público, un gesto que fue criticado por muchos y que incluso descolocó al propio Motos. Pues bien, Quesada ha confirmado la razón del mismo: "Fui al programa con cuatro amigos de público y se lo hice a ellos". Paralelamente, esta cree que puede que un posible motivo de la tensión con el presentador fue la prenda que ella eligió para ir: "Llevé la camiseta con un meme de él haciendo yoya". Pero la cosa no queda ahí y es que la influencer ha querido contar lo que pasó en los camerinos. "Pablo Motos al llegar a camerino tras la entrevista me dijo: 'Que hija de puta'. Y yo le dije: 'Ya'. Creo que me lo dijo de risas, pero creo que se descolocó un poquito en la entrevista".

Carga contra Pablo Alborán

En cuanto a Pablo Alborán, esta se ha reafirmado en la dura crítica que hizo en redes sociales cuando este decidió contar públicamente que es homosexual. "Yo defendí al colectivo cuando puse lo que puse. Me parece que Pablo Alborán ha estado diez años metido en el armario ganando dinero y haciendo que era hetero. Y ahora sale seguramente porque le hayan amenazado con sacar vídeos suyos", ha afirmado tajante la influencer, lanzándole un directo mensaje al reconocido artista malagueño: "¡Pues te vas a comer una mierda!". "Hay gente que lleva años luchando y que ha muerto por el colectivo. No vengas de abanderado porque has salido del armario por amenazas o para ganar más plata del colectivo", ha seguido diciendo esta, antes de opinar sobre lo que cree que sí debería haber hecho el artista: "Debería haber dicho que se ha pasado diez años en el armario para poder trabajar (...) que todavía hay homofobia".

Soy Una Pringada en 'Este es el mood'

Chelo García-Cortés, su referente

La que sí que cree que es todo un referente LGBTI+ es Chelo García-Cortés, la colaboradora de 'Sálvame' y 'Sábado deluxe'. "Es mi modelo a seguir. Es un gran icono LGBTI+ de este país. Todo el mundo se piensa que es bollera, pero es bisexual", ha afirmado tajante, antes de recordar que "se tiró a Bárbara Rey". "En España eso solo lo pueden decir el Rey y ella misma (...) a mi me gusta mucho, creo que es un gran referente y está muy olvidada". Por ahora no sabemos si habrá respuesta por parte de la periodista, pero lo que sí está claro es que La Pringada se ha convertido en posiblemente la mayor defensora de García-Cortés en nuestra pequeña pantalla.

"Nunca tendría una relación poliamorosa"

En la charla ha habido también tiempo para hablar del amor. La Pringada ha confesado que "me da mucha vergüenza" ligar en dating-apps y ha confesado que nunca tendría una relación poliamorosa. "Yo soy amor del tipo "Crepúsculo", soy muy normativa en ese sentido. Quizás es porque en mi infancia no me han dado cariño y busco un amor normativo de película (...) busco un amor romántico y me jode", ha explicado esta, antes de mostrarse además reacia a realizar cualquier tipo de trío sexual con nadie. "Soy una señorita. Las que hacen tríos también lo son eh... pero yo soy muy normativa (...) mis amigos me dicen que soy antigua y clásica. Igualmente sí soy abierta de mente con los demás".