Pablo Motos sigue atizando al Gobierno: "Si las cosas podrían estar mejor, tengo derecho a decirlo"

Pablo Motos se ha posicionado durante la crisis del coronavirus como una de las figuras más críticas contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y la gestión que este está haciendo de la pandemia. En varias de sus intervenciones en 'El hormiguero' o en las visitas más políticas que recibe, no ha dudado en mostrar su punto de vista y, según ha afirmado, seguirá haciéndolo.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

El conductor entró el pasado 31 de agosto por teléfono a "La ventana", el programa que Carles Francino presenta en Cadena SER, con motivo de su cumpleaños. Durante la charla que han tenido, el valenciano ha sido preguntado por si mantendrá la línea crítica contra los políticos en la nueva temporada de 'El hormiguero' que comienza el 7 de septiembre. Este, sin lugar a dudas, ha asegurado que así seguirá.

"Yo estoy muy contento con lo que dije. Se pueden ver las fechas y lo que dije y los hechos", contaba. "Lo que quiero es ser útil de todo corazón. Tengo un respeto enorme por la gente que manda. A mí me parece que el trabajo más difícil que hay en España es ser presidente del Gobierno, pero si las cosas no están o podrían estar mejor, también tengo derecho a decirlo y lo seguiré diciendo".

Primer día con sorpresa

El 7 de septiembre, 'El hormiguero' inicia una nueva temporada marcada por el coronavirus, con todas las consecuencias y cambios que eso provoca. En su intervención en "La ventana", afirmó que traer a Will Smith dadas las circunstancias epidemiológicas va a ser difícil, aunque sí que se guarda un as en la manga para el estreno: "Está muy mal que te diga esto, pero tengo una sorpresa para el primer día". Desde el programa le han preguntado si se trata de Messi, pero el presentador lo ha negado, explicando que por mucho que lo ha intentado en estos años, no ha habido manera de convencerlo.