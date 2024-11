Por Redacción |

A nadie le va a extrañar viendo el 'El hormiguero' que Pablo Motos critique la gestión de Pedro Sánchez por el motivo que sea. En plena catástrofe de la DANA y con Arturo Pérez-Reverte como invitado, tenía todo a su favor para dar caña al presidente con el gran altavoz que supone este programa en prime time de Antena 3. La entrevista giró a entorno a todos estos sucesos y el escritor ya señalaba que "una crisis como esta no puede estar en mano de políticos en España. Eso es suicida", porque están "a ver quién flaquea primero".

Pablo Motos y Arturo Pérez-Reverte, en 'El hormiguero'

El presentador recordaba que muchos jóvenes se están volcando por ayudar en los pueblos afectados y que estos días se ha viralizado una intervención de Pérez-Reverte en 'El hormiguero' en la que decía que "estamos educando a una generación de jóvenes que no están preparados para cuando llegue el Titanic". "Hablaba de otra cosa", se excusaba el escritor,

Curiosamente, mientras lamenta que este tipo de cosas se saquen de contexto, no duda en hacer exactamente lo mismo cuando el mensaje puede jugar a su favor. Y haciéndolo precisamente con la difusión de bulos, que es lo que menos necesitan los valencianos afectados y el resto del mundo que quiere estar informado. Pablo Motos decidió mencionar una parte muy concreta del discurso de Pedro Sánchez, que no tiene nada que ver con la intención de su mensaje, y que es lo que se está utilizando tanto por parte de políticos del PP y de VOX como de ciudadanos de derecha y de extrema derecha.

Tras preguntar si el presidente debía dimitir, el mismo Motos hacía este comentario: "Todos tienen la culpa, pero yo no puedo olvidar la frase de Pedro Sánchez cuando dice 'si quieren ayuda que la pidan'. Tú estás viendo a la gente ahogarse, los primeros tres días son imprescindibles para encontrar supervivientes. Cada minuto cuenta. 'Si quieren ayuda, que la pidan'. ¿Cómo se puede tener esa indiferencia por la vida de las demás personas?".

Sin duda, el presentador ha obviado el mensaje real que difundió el presidente y que no tienen nada que ver con la intención en la que se replican esas palabras. Cuando dice esa frase no se dirige a los valencianos afectados sino al "Govern de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y al presidente Mazón", y nunca dijo "ayuda", sino "más recursos". No es necesario dar la imagen de que el que el presidente está de brazos cruzados con bulos como este que la ultraderecha está tratando de difundir. Lo triste es que lo está consiguiendo.

Por si alguien tiene interés en recuperar todo lo que dijo Sánchez, Maldita.es ofrece el texto íntegro, sin manipulación:

El mensaje real de Sánchez sin manipulación

"He ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros y de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas. Y, asimismo, les informo que he ordenado, tal y como también le he comunicado al presidente Mazón, el despliegue hoy mismo de 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por esta DANA.

Y quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España, y yo personalmente, he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos.

Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos Están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Esa forma de proceder que combina la capilaridad y la cercanía de las administraciones locales y autonómicas con el poder colectivo del Gobierno central, ha permitido a nuestro país superar con éxito numerosos desastres naturales y crisis anteriores que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y tiene que hacerlo de nuevo. Lo va a volver a hacer de nuevo".