Pablo Motos sorprende a Dani Martín con una emocionante visita al Metropolitano, gol incluido, junto a Koke

Noche de emociones en 'El hormiguero' con la visita de Dani Martín. El cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, "La mentira", y acabó viviendo uno de los mejores días de su vida gracias a la sorpresa que le tenían preparada Pablo Motos y todo su equipo. Ni más ni menos que caminar por el césped del Wanda Metropolitano, estadio de su querido Atlético de Madrid, junto al capitán del equipo colchonero, Koke.

Dani Martín, emocionado con la visita al Metropolitano

Todo comenzó en plató, cuando Motos mantenía una de sus recurrentes riñas con El Monaguillo, a quien reprochaba que le hubiese mentido acerca de su reto por ponerse en forma. Como amenaza, le invitó a subirse a un bus junto al exvocalista de El canto del loco para llevarlo a Telecinco. Sin embargo, el vehículo no se dirigió a la sede de Fuencarral, sino al coliseo rojiblanco. Nada más bajar del bus, el cantante no podía esconder su alegría: "Madre mía, ¿qué puta maravilla es esta? ¡Pero qué día más bonito!", exclamaba al borde de las lágrimas y abrazando efusivamente a Pablo Motos.

Tras besar el verde sobre el que tantas y tantas veces ha visto correr a los jugadores de su Atleti, Martín agradeció el gesto al presentador: "'El hormiguero', no hay otra programa, que no les confundan. Estoy en el Wanda Metropolitano. Te juro que no me he olido esto. Gracias, Pablo. No podía acabar mi día mejor que así", reconocía emocionado. Pero lo mejor estaba por llegar. De pronto las luces del estadio se iluminaban al ritmo del "Thunderstruck" de AC/DC, todo un himno de la escuadra del Cholo.

Sin salir de su asombro, Dani intentó explicar su sentimiento como colchonero. "Supongo que habrá gente que no entienda lo que siento por esto, pero para mí el Atleti va más allá del fútbol. Es algo que llevo en el estómago y que significa un montón de cosas. Ser del Atleti es como el que tiene un sueño y lo persigue, lo persigue, lo persigue. Da igual el equipo, da igual el fútbol, es este lugar que es mágico como lo era el Calderón".

Lanzando faltas con Koke

Por si fuera poco, Dani Martín tuvo la posibilidad de marcar un gol en una de las porterías que habitualmente defiende Jan Oblak. Para eso contó con el apoyo de Koke, que lo felicitó por un nuevo single que "pronto sonará en el vestuario", prometió. El centrocampista y capitán del Atleti les regaló una camiseta personalizada tanto a Motos como al artista, con el mítico 9 de su ídolo y amigo Fernando Torres.

Martín no acertó a la primera -se le fue por encima del larguero por poco-, pero sí a la segunda, cumpliendo así el sueño de todo aficionado. "Se lo dedico a todos los atléticos y a Pablo Motos, que me ha hecho pasar un día súper feliz". Fue la rúbrica a uno de los días más emotivos y especiales en la vida de Dani Martín, artista y atlético, no necesariamente en ese orden.