'El hormiguero': El emotivo reencuentro de José Luis Perales con una fan a la que sorprendió en el hospital

La noche del miércoles 20 de noviembre, 'El hormiguero' recibió la visita del cantante José Luis Perales, con motivo del lanzamiento de su último recopilatorio y el arranque de la que promete ser su última gira por España y Latinoamérica. Una ocasión que el programa de Antena 3 aprovechó para reunir al artista con Isabel, una fan a la que sorprendió hace tres años, cuando estaba en tratamiento en el hospital, en un vídeo que se hizo viral.

José Luis Perales abraza a Isabel al recibirla en 'El hormiguero'

En un momento de la entrevista, Pablo Motos mencionó el hecho de que Perales había preguntado por Isabel, con el fin de saber si se encontraba bien tras tanto tiempo sin verla, tras lo cual el programa emitió el vídeo en el que Perales sorprendía a su fan incondicional durante uno de sus complicados ingresos en el hospital. "Todavía me emociono", reconoció el cantante tras repasar el emotivo momento, antes de confesar que, por entonces, había acabado "llorando con ella". "Me escondía para que no me viera, pero estaba llorando igual que ella. Es increíble lo que puede hacer la música, una simple canción. Fue una experiencia maravillosa", declaró Perales, haciendo referencia a lo mucho que sus canciones habían ayudado a Isabel a mantenerse fuerte durante sus estancias en el hospital.

"Pues si quieres saber cómo está, ven conmigo a recibirla porque ha venido a verte", desveló entonces Motos, ante un sorprendido José Luis, que no dudó en abrazar eufórico a Isabel en cuanto la vio en plató. "Qué alegría, no me esperaba esto en ningún momento. Aunque quería de verdad darte las gracias", declaró la recién llegada tras sentarse con Perales y el presentador del programa, quien quiso saber qué había significado para ella la sorpresa de Perales. "Después de mi familia, ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Me han pasado muchas cosas buenas, pero esto no lo voy a olvidar en la vida. Es un recuerdo que tengo todos los días", respondió Isabel, quien desveló que, hasta el día anterior, no había sido capaz de ver entero el vídeo de la visita sorpresa de Perales, dado que se ponía a llorar. "He visto muchas veces 'El hormiguero', pero no he visto nada igual", declaró la invitada.

"Los milagros de la televisión"

José Luis Perales e Isabel en 'El hormiguero'

Isabel mencionó entonces el hecho de que el vídeo se había hecho viral en las redes, ante lo que Perales señaló que incluso lo habían visto en Latinoamérica, donde incluso los medios se hicieron eco. "Tenía más de seiscientos mensajes", recordó la invitada. "Qué barbaridad, los milagros de la televisión. A través de la televisión, cuánto se puede construir. Qué responsabilidad tenéis. Me encanta que uséis la televisión para cosas así", alabó Perales, tras lo cual Isabel reconoció que había traído el primer disco que él había sacado para que el artista se lo firmara.

"Te agradecemos muchísimo que hayas venido, porque sabemos que tú no querías salir en ningún programa", señaló Pablo Motos, en la recta final del encuentro. "Yo quería verle a él, darle las gracias en un camerino. Nunca pensé en ponerme aquí y os lo agradezco de corazón, porque no lo voy a olvidar en la vida", declaró Isabel, antes de abandonar el plató entre los aplausos del público. "Me he emocionado tanto como aquel día", confesó Perales, antes de señalar que Isabel estaba "estupenda".