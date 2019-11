Pablo Motos, a Mario Casas en 'El hormiguero': "Cuándo engordas y adelgazas, ¿la picha también?"

Mario Casas acudió por decimonovena vez a 'El hormiguero' y esta vez lo hizo para promocionar su última película, "Adiós", que se estrena en cines el 22 de noviembre. Lo que muchos no esperaban es que parte de la entrevista girase en torno a los cambios de aspecto a los que se ha tenido que someter el actor para poder interpretar papeles en series y películas. ¿Por qué? Precisamente por la imagen por la que Casas optó por lucir en el formato diario de Antena 3: una gorra que ocultaba su cabello. ¿Por qué el intérprete decidió hacer así la entrevista? Él mismo dio la respuesta.

Pablo Motos y Mario Casas en 'El hormiguero'

El actor reveló que para su papel en la película de Netflix 'El practicante' tuvo que lucir entradas y por ello, tuvo que dejar su pelo en manos de un equipo de peluquería que "le hizo un destrozo". Es por ello que Pablo Motos no dudó en insistir en que se la quitara para que el público pudiera ver su aspecto pero el actor afirmó entre risas que no podía hacerlo porque "los de Netflix me crujen". Pero ahí no se quedó la insistencia de Motos por la gorra de Mario Casas y es que el presentador tampoco dudó en interesarse por las prácticas sexuales que realiza con esa gorra puesta y por los cambios que su cuerpo ha sufrido en los últimos años, precisamente por el rodaje de diferentes producciones.

"¿Cuándo haces el amor te quitas la gorra o te la pones para atrás?", le preguntó al actor. El gallego no se cortó en responder y dijo que "para atrás depende de la postura no vale para nada". Paralelamente, Motos quiso también interesarse por cómo estos drásticos cambios en su cuerpo afectan a su miembro viril, una cuestión que dejó con la boca abierta a más de uno: "¿Cuándo engordas y adelgazas mucho, la picha también o se queda siempre igual?". Casas, haciendo gala de su sentido del humor, no dudó en responder y le contó a Motos que "eso no adelgaza". Lo dijo entre risas, evidenciando así la buena sintonía que existe entre ambos.

La anécdota de Sergio Ramos y Mario Casas

Pero más allá de hablar del tamaño del miembro de Casas, que ya fue uno de los temas destacados de la anterior entrevista cuando hablaron de su desnudo integral en 'Instinto', el actor también quiso revelar algunas anécdotas de su vida personal, hasta ahora desconocidas. Este es el caso de un momento que vivió junto al deportista Sergio Ramos en una discoteca de Sevilla. Motos se interesó por si había ido de "empalmada" a trabajar durante el rodaje de "Adiós", una cuestión que pese a intentar evitar inicialmente, sí respondió después. "Sergio Ramos me vio en el reservado de una discoteca, es que él también estaba de empalme", afirmó. Finalmente, el intérprete cerró su entrevista dejando claro que sí quiere ser padre y que "me lo he planteado muchas veces".