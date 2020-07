'House of the Dragon' inicia la búsqueda de su casting y podría narrar la Danza de los Dragones

Aunque nos encontramos en un momento muy turbulento para las producciones audiovisuales, parece que HBO está decidida a seguir adelante con 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos' que se encuentra preparando. La idea es que llegue a estrenarse en algún punto de 2022, por lo que todavía le queda tiempo para finalizar la fase de preproducción y las posteriores grabaciones.

Daenerys en 'Juego de Tronos'

Pero antes de nada hay que encontrar al casting ideal y parece que HBO ya se ha puesto manos a la obra en ello, tal y como revela EW. Pese a que en un primer momento los rumores señalaban que se estaba buscando a intérpretes para dar vida a Aegon, Visenya y Rhaenys Targaryen, lo cierto es que unos últimos apuntes apuntan en otra dirección. Parece ser que el equipo de casting estaría buscando a dos mujeres para ponerse en la piel de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, tal y como informa Recapped.

¿Qué contará la precuela?

'House of the Dragon' es un auténtico misterio, ya que no hay más informaciones sobre qué tratará concretamente ni cómo será la precuela. Solo se conoce que "Fuego y sangre" será la novela en la que se base, pero los relatos que narra se trasladan 300 años antes de lo acontecido en 'Juego de Tronos'. De ser cierta la información del casting, este spin-off giraría en torno a la Danza de los Dragones, que ocurrió un siglo después de Aegon I, Visenya y Rhaenys y que resultó ser una guerra civil entre Rhaenyra y Aegon II por el trono de Viserys I.

Ryan Condal supervisa el equipo de guion junto a George R.R. Martin, además de ser el responsable del piloto. Junto a ellos se encuentran Wes Tooke, Claire Kiechel y Ti Mikkel. La temporada, que contará con 10 episodios confirmados, tendrá como showrunners a Condal y a Miguel Sapochnik, quien dirigirá, además, el piloto y se espera que haga lo mismo con otros episodios.