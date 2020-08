Y después de 'Juego de Tronos', ¿qué? Las secuelas y proyectos tras el final de la serie

En 2019 'Juego de Tronos' concluyó con su octava temporada y su polémico desenlace sigue dando que hablar, después de que la serie de HBO cosechara un gran éxito y un ingente número de seguidores en todo el mundo. De hecho, incluso algunos miembros del reparto de la ficción se han pronunciado al respecto, como Charles Dance, encargado de interpretar a Tywin Lannister, o Nikolaj Coster-Waldau, quien dio vida a Jamie Lannister. Ambos se han mostrado recientemente a favor de rehacer el final de la producción ante el gran número de críticas, mientras que otros como Carice van Houten, Melisandre en la serie, tachó a los fans descontentos de "desagradecidos".

Emilia Clarke y Kit Harington en su última escena juntos en 'Juego de Tronos'

A pesar de la controversia que despertó su recta final, con ocho temporadas y 73 episodios, 'Juego de Tronos' logró superarse con cada temporada. Para empezar, la audiencia en Estados Unidos fue subiendo desde los 9,3 millones de espectadores que vieron los primeros episodios, hasta los 32,8 millones que reunió la séptima temporada, mientras que el episodio final rondó los 20 millones de espectadores. Todo ello fruto de hasta 105.846 días de trabajo, con 12.986 extras reunidos a lo largo de sus temporadas, que recibieron una suculenta recompensa: en 2019 se coronó como la serie más premiada de la historia al acumular hasta 57 Emmys a lo largo de su historia, de las 161 nominaciones que ha recibido.

Con estos impresionantes datos, es normal que tanto HBO como otras cadenas y plataformas anden a la caza de otra gallina de los huevos de oro que, al menos, se acerque al éxito de 'Juego de Tronos'. El universo creado por George R.R. Martin del que nació la exitosa producción aún tiene mucho que ofrecer, por lo que en FormulaTV recopilamos algunos proyectos que, más allá incluso de la pequeña pantalla, se están desarrollando o se desarrollarán en breve en torno a su historia y su vasto universo.

1 Proyectos descartados o en el limbo

Naomi Watts, actriz escogida para uno de los proyectos ya cancelados

En 2017, mucho antes de que concluyera la emisión de 'Juego de Tronos', HBO ya comunicó la posibilidad de trabajar en cinco secuelas de la ficción. No obstante, desde entonces han cambiado mucho las cosas: una de las series de las que más se había hablado, cuyos títulos provisionales fueron 'Bloodmoon' o 'La larga noche', fue cancelada en octubre de 2019. Una decisión que llegó después de rodarse un piloto que no acabó de funcionar con intérpretes como Naomi Watts, Naomi Ackie, Marquis Rodriguez o Denise Gough y que echó abajo la posibilidad de ver nuevas historias ambientadas en la conocida como la "Era de los Héroes".

En cuanto a las ideas que han quedado en el aire, hay otros tres proyectos que HBO barajó en su momento y que, de momento, ni han sido cancelados ni han recibido luz verde por parte de la compañía. Uno de ellos es la precuela de Max Borenstein, responsable de "Kong: La isla Calavera", del cual no trascendieron demasiados detalles; mientras que otra estaría a cargo de Brian Helgeland, ganador de un Oscar a Mejor Guion Adaptado por "L.A Confidential". En el caso de la tercera posible producción conocida hasta la fecha, estaría a cargo del escritor George R. R. Martin y Carly Wray, quien trabajó en la serie 'The Leftovers', aunque tampoco se conocen datos de su argumento. "No hay otras luces verdes ni nada por el estilo. En algún momento, quién sabe, pero no hay planes inmediatos. Nos estamos centrando en 'House of the Dragon'", declaró en enero de 2020 Casey Bloys, presidente de Programación de HBO, al hablar de los posibles proyectos relacionados con 'Juego de Tronos'.

2 'House of the Dragon', la precuela de los Targaryen

Imagen del poster oficial de 'House of the Dragon'

A finales de octubre de 2019, después de descartar el desarrollo de la precuela protagonizada por Naomi Watts, HBO anunció oficialmente el desarrollo de 'House of the Dragon'. Tal y como su avance apunta, podría convertirse en el primer spin-off de 'Juego de Tronos' y estaría centrado en el principio del fin de la Casa Targaryen tras siglos de reinado en los Siete Reinos. Una producción cuya primera temporada contaría con diez episodios y cuyo lanzamiento está previsto para 2022. Situada 300 años antes de los eventos que se desarrollan en la serie original, la serie cuenta con Ryan Condal ('Colony') y George R. R. Martin como encargados de su desarrollo.

A finales de julio de este mismo año, se filtraron dos de los personajes para los cuales estaban buscando intérpretes: Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. Dos mujeres claves en el estallido del gran conflicto bélico que se desarrolló entre los Targaryen por la sucesión al Trono de Hierro de los Siete Reinos y que es conocido como Danza de Dragones. Por esa razón, lo más que probable es que el spin-off se centre en dicho acontecimiento y todo aquello que ocurrió a su alrededor, aunque es algo que aún no ha sido confirmado oficialmente por la compañía a cargo de la producción. Dado el éxito de su predecesora y el gran número de fans que ha ido reuniendo el universo de "Canción de hielo y fuego", las expectativas sobre este proyecto están bastante elevadas, más aún teniendo en cuenta la implicación de Miguel Sapochnik, director de míticos episodios de 'Juego de Tronos' como "La batalla de los bastardos" o "Vientos de invierno", no solo como showrunner, sino también como director de los capítulos de esta nueva producción.

3 Ediciones de lujo ilustradas

Ediciones de lujo de "Juego de Tronos" y "Choque de reyes" lanzadas por The Folio Society

Desde hace varios años, especialmente tras el auge de 'Juego de Tronos', han sido múltiples las ediciones de lujo que han ido publicando distintas editoriales de la saga de "Canción de hielo y fuego". En 2018, Gigamesh estrenó su edición de lujo en español al precio de 36 euros. Un tomo de tapa dura con hasta 800 páginas que incluye láminas con ilustraciones de varios protagonistas de la novela elaboradas por Enrique Corominas. Dos años antes, Harper Voyager publicó la edición del 20º aniversario de "Juego de tronos", con gran cantidad de ilustraciones de algunos momentos clave tanto en color como en blanco y negro, creadas por varios artistas, como Marc Simonetti, Magali Villeneuve, Arantaza Sestayo o Gary Gianni, que sumó 896 páginas y que costaba 28 euros.

Con el tiempo, Harper Voyager ha ido lanzando los distintos tomos de la saga, al que se sumará la versión de lujo de "Tormenta de espadas" en inglés, con motivo del vigésimo aniversario de su lanzamiento. El 3 de noviembre, saldrá a la venta el tercer tomo de la saga con ilustraciones del artista Gary Gianni, conocido por participar en otros proyectos como la edición ilustrada de "El caballero de los Siete Reinos", o la de lujo de "Fire and Blood". Un tomo con hasta 1088 páginas, que cuesta 38 euros, y cuya publicación tendrá lugar apenas dos años después de que se lanzara la versión de lujo de "Choque de reyes", con imágenes a cargo de Lauren K. Cannon. Estas son solo algunas de las versiones de lujo más populares que han ido saliendo al mercado en los últimos años para enriquecer el universo de George R. R. Martin.

4 La eterna espera de "Vientos de invierno"

George R. R. Martin en la premiere de la octava temporada de 'Juego de Tronos'

Nueve años hace ya desde que George R. R. Martin publicó "Danza de dragones", el quinto libro de la saga de "Canción de hielo y fuego" en la que se basa la serie 'Juego de Tronos'. Una larga espera en la que el escritor ha prometido en varias ocasiones que terminará "Vientos de invierno", la sexta novela, lo antes posible, algo que de momento no ha podido cumplir. El pasado mes de marzo, en pleno auge de la crisis del coronavirus, Martin aseguró que se había retirado a su famosa cabaña no solo para mantenerse a salvo de la enfermedad, sino también para aprovechar el tiempo para escribir todo lo que pudiera. "Paso más tiempo en Poniente que en el mundo real, escribiendo todos los días", recogió por entonces el escritor.

Ya a finales de junio, Martin publicó una entrada en su blog oficial, en la que se mostraba satisfecho con los progresos que estaba haciendo, lo que no restaba importancia al hecho de que, para la publicación de "Vientos de invierno", aún queda mucho trabajo por hacer. "Todos los días paso largas horas en 'Vientos de invierno' y estoy progresando constantemente (...) Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o que será publicado la semana que viene. Va a ser un libro enorme y todavía tengo un largo camino por recorrer", escribió Martin por entonces, deseando "que fuera más rápido". "En 1999, cuando estaba escribiendo 'Tormenta de espadas', promediaba unas 150 páginas de manuscritos al mes. Me temo que nunca volveré a recuperar ese ritmo", lamentaba el escritor.

5 El calendario de 2021

Portada del calendario 2021 de "Canción de hielo y fuego" ilustrada por Sam Hogg

Desde hace varios años, uno de los proyectos en torno a 'Juego de Tronos' que se van repitiendo anualmente es el calendario oficial de la saga literaria "Canción de hielo y fuego". Un producto que cuenta con ilustraciones de dicho universo, elaboradas por un artista diferente cada año. En el caso del calendario para este 2020, el encargado de preparar las ilustraciones fue John Howe, conocido por su trabajo como ilustrador de la obra de J. R. R. Tolkien. Doce páginas que, en esa ocasión, recogían imágenes de algunas de las criaturas del universo de "Canción de hielo y fuego" como los huargo, el cuervo de tres ojos, el kraken o los mamuts.

De cara al año 2021, la profesional escogida para plasmar el mundo creado por George R. R. Martin ha sido la británica Sam Hogg, tal y como comunicó el propio escritor en su blog oficial a principios de agosto. Una profesional que ha trabajado en distintos proyectos de fantasía como Blizzard, Critical Role, Dark Horse Comics o Playground Games. En esta nueva edición podremos ver, entre otras escenas de los libros, a Cersei junto a Melara en la tienda de la bruja Maggy la Rana; a Tyrion Lannister junto a Oberyn Martell y la hueste dorniense; la conquista de Astapor por parte de Daenerys o a Jaime velando a su difunto padre en el septo de Baelor.

6 El parque temático en Irlanda del Norte

lustración de HBO sobre una de las salas de Game of Thrones Studio Tour

En la primavera de 2019, como parte de una serie de proyectos de HBO bajo el título de "Game Of Thrones Legacy", la cadena estadounidense dio a conocer su nuevo proyecto relacionado con 'Juego de Tronos': el parque temático "Game of Thrones Studios Tour". Un complejo de hasta 10.000 metros cuadrados que se ubica en Linen Mill Studios, en la ciudad de Banbridge, en Irlanda del Norte, donde se grabaron algunas de las escenas más icónicas de la serie. "Linen Mill Studios, en asociación con HBO, está encantado de tener la oportunidad de ofrecer a los fans una visión única de la creación de 'Juego de Tronos' en uno de sus entornos de grabación más originales e importantes", anunció Andrew Webb, Director General de los estudios irlandeses, tras darse a conocer la noticia.

"Nuestros fans pronto tendrán la oportunidad de visitar y ver el trabajo de todo el equipo en el escenario original", declaró por su parte Jeff Peters, vicepresidente de licencias y venta al por menor de HBO. De hecho, a principios de año se preveía la apertura de las instalaciones en el otoño de 2020, algo que se han visto obligados a cambiar a causa de la crisis del coronavirus. El complejo contaría con el Gran Salón de Invernalia como parte central del tour, un espacio en el que los visitantes tendrían la oportunidad de participar en diversas actividades y que esperaba recibir una media de 600.000 personas al año tras su apertura.

A dicha emblemática estancia se unirían incluso un restaurante temático y una cafetería especial diseñada para reproducir el catering que se empleaba durante la producción de Juego de Tronos. Estaba previsto que las instalaciones abrieran los siete días de la semana, doce horas diarias, con una plantilla de hasta 200 personas implicadas en un tour en el que no solo se podrían disfrutar de algunos de los decorados empleados en la serie, sino también de imágenes, accesorios o trajes originales, entre otros elementos.

7 Un universo interactivo

Gráfico del videojuego "Game of Thrones: Tale of Crows"

A pesar de que 'Juego de Tronos' ya hace tiempo que llegó a su fin, su licencia se ha utilizado para hacer varios videojuegos, basados directamente en lo que sucede en la ficción o simplemente creando pequeñas experiencias ambientadas en su universo. Ese es el caso de "Game of Thrones: Tale of Crows", publicado este mismo mes de agosto y de momento solo disponible para el servicio de Apple Arcade. Un juego basado en narrativas, de elecciones y consecuencias, y ambientado en el Castillo Negro, el Muro y las Tierras de Más Allá, que llega de la mano de That Silly Studio, responsable del videojuego "Reigns: Game of Thrones", lanzado hace dos años.

Aunque no está ambientado en el universo de 'Juego de Tronos', el videojuego "Elden Ring", una de las apuestas de alto presupuesto más esperadas de los próximos meses, cuenta con la participación de George R.R. Martin, que ha construido la mitología de su fantástico mundo junto al director Hidetaka Miyazaki ("Dark Souls"). Un proyecto de FromSoftware que se presentó en la conferencia de Xbox en el E3 2018 y del que, por desgracia, hasta el momento se sabe muy poco a pesar de que su lanzamiento, en teoría, está previsto para principios de 2021, según recoge Insider. Mientras, para amenizar la espera, los fans pueden disfrutar del proyecto inmersivo Unseen Westeros, nacido de la exposición homónima de Berlín que tuvo lugar a principios de 2019. Un vídeo elaborado en colaboración con Adobe, en el que se pueden ver algunas localizaciones del Mundo de hielo y fuego, como Valyria o Las Islas del Verano, entre otros. Para poder disfrutarlas en realidad virtual y con una experiencia inmersiva, lo recomendable es verlo con un móvil y un dispositivo como unos cascos VR.

Además, los fans podrán disfrutar del juego de tablero de 'Juego de Tronos' en PC y Mac, desarrollado por Asmodee Digital y Dire Wolf Digital, cuyo lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2020. "A Game of Thrones: The Board Games – Digital Edition" ofrece al jugador la oportunidad de ocupar una de las Grandes Casas de Los Siete Reinos para tomar el poder por la fuerza, con estrategias o ganando el apoyo del pueblo, con la posibilidad de que haya hasta seis jugadores online o un único jugador con hasta cinco oponentes controlados por la IA para jugar localmente.

8 Las posibles sucesoras

Los protagonistas de 'La materia oscura', 'The Mandalorian' y 'The Witcher'

Tras el éxito arrollador de 'Juego de Tronos', han sido muchos los proyectos para la pequeña pantalla en los que las productoras se han volcado para seguir su estela. Así, HBO lanzó el 3 de noviembre de 2019 la primera temporada de la serie 'La materia oscura', basada en las novelas de Philip Pullman. Una producción que, además de buscar su lugar como sucesora de 'Juego de Tronos', pretendía dejar atrás el batacazo de la película que se estrenó en 2007, "La brújula dorada", algo que ha logrado con creces. El éxito de su primera temporada no tardó en dar pie a una segunda, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño, y que finalmente tendrá siete episodios en lugar de ocho a causa de la crisis del coronavirus.

Por su parte, Disney+ estrenó el 12 de noviembre de 2019 la primera serie de acción real del universo Star Wars 'The Mandalorian', una de sus mayores apuestas en el debut de la plataforma de streaming y que, según Business Insider, fue la serie más demandada del año hasta que 'The Witcher', serie de Netflix, le arrebató el título un mes después. Aun así, la ficción ha cosechado un gran éxito en todo el mundo y tiene a la vista el estreno de su segunda temporada, previsto para octubre de 2020. En abril de este mismo año se dieron a conocer las intenciones de la compañía de realizar una nueva serie live-action de Star Wars, además de que ya estaba preparando la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

En el caso de Netflix, la plataforma de streaming decidió adaptar las novelas de Andrzej Sapkowski sobre Geralt de Rivia en la serie 'The Witcher'. Tras su estreno el 20 de diciembre de 2019 fue una de las ficciones más vistas de la plataforma en España junto a 'La Casa de Papel'. Tras su rotundo éxito, no solo se confirmó la producción de su segunda temporada, sino que también se anunció una película de anime, "The Witcher: Nightmare of the Wolf" y la serie precuela 'Blood Origin', ambientada 1.200 años antes de los eventos desarrollados en 'The Witcher', en la que se explicaría el origen del primer brujo y todo lo que produjo la "conjunción de esferas", evento por el que los mundos de elfos, hombres y monstruos dejaron de estar separados para convertirse en uno.

Amazon Prime Video es otra de las plataformas que tratar de dar con su gallina de los huevos de oro, adaptando nada más y nada menos que el universo de J.R.R. Tolkien en 'El Señor de los Anillos'. A pesar de que en marzo la producción tuvo que suspender su rodaje en Nueva Zelanda por el coronavirus, parece que su desarrollo va viento en popa. De hecho, en noviembre del pasado año la compañía confirmó la renovación de esta serie, aún sin fecha de estreno, por una segunda temporada. Una decisión que tiene el objetivo de ofrecer al equipo de guion más tiempo para escribir esa segunda tanda de episodios. A esta producción es muy posible que Amazon sume 'La rueda del tiempo', basada en las novelas de Robert Jordan y protagonizada por Rosamund Pike, en cuyo reparto se encuentra Álvaro Morte junto a otros intérpretes como Hammad Animashaun, Alexandre Willaume o Johan Myers.