Como era de esperar, el lanzamiento del documental 'Las últimas horas de Mario Biondo' ha generado polémica en el primer día que ha visto la luz en Netflix. En su metraje se aborda la muerte del operador de cámara en 2013, cuando apareció ahorcado en el domicilio en el que vivía con su entonces mujer, Raquel Sánchez Silva.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo

Santina D'Alessandro y Pippo Biondo, padres de Mario Biondo, han emitido un comunicado a través de Vosseler Abogados donde puntualizan varios aspectos de cómo se llevó a cabo su intervención en el documental y. Según indica el escrito, la decisión de tomar acciones legales se debe a "".

Por lo que argumentan, los padres fueron entrevistados a finales de 2022 por The Voice Village, a quienes revelaron "información muy sensible" e incluso entregaron "documentación hasta ese momento confidencial". La sorpresa llegó cuando una vez finalizada su colaboración descubrieron que "la producción del documental había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films, uno de cuyos responsables directos era y sigue siendo Guillermo Gómez, exmánager de Raquel Sánchez Silva".

Por lo que el bufete explica en el comunicado, pidieron el montaje final a Netflix, quien rechazó concedérselo. De este modo, desconocen qué uso se ha dado a la información que proporcionaron ni a las declaraciones realizadas ante las cámaras. "Santina y Pippo se sienten engañados y manipulados por la productora The Voice Village, quien, sin su conocimiento, cedió la producción de la docuserie a Manguera Films", narra el escrito, que añade que entienden que Manguera Films ha estado siempre detrás de la producción y que, de saberlo, los representados jamás habrían participado en el documental.

Vosseler Abogados defiende que la familia Biondo "solo quiere saber la verdad de lo que pasó", por lo que documentales como este, donde "se han utilizado métodos poco éticos y torticeros" para obtener su colaboración, "podrían distorsionar esta verdad". Además, anuncian que van a analizar el contenido de los tres episodios de la docuserie para descubrir "la posible parcialidad, si la hubiere, en la producción, basada en inexactitudes, incorrecciones o manipulaciones de la información facilitada por la familia de Mario". Una vez comprobado todo, decidirán si "plantear las acciones que considere oportunas".

El comunicado de Santina D'Alessandro

"Es muy difícil para una madre perder un hijo, pero es aún más difícil sentirse usada por quien se aprovecha de tu dolor", comienza Santina D'Alessandro el vídeo compartido por Vosseler Abogados en su canal de YouTube y donde la mujer expresa cómo se siente ante el lanzamiento de 'Las últimas horas de Mario Biondo'. "Cuando acepté con The Voice Village poner al descubierto mis sentimientos para hablar de mi hijo y de su muerte, nunca, nunca hubiera esperado que detrás de esto estaba el exmánager de Raquel, la viuda de mi hijo. Me engañaron de una manera disimulada. No sé cómo será el documental ni lo puedo imaginar, pero estoy segura de que me dolerá mucho y nadie tiene derecho a hacerme esto".