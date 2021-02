Isabel Pantoja inicia un primer acercamiento con los hermanos Rivera por la herencia de Paquirri

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los últimos movimientos en Cantora, casa de Isabel Pantoja. Por lo que han podido comprobar, el pasado jueves 4 de febrero Isabel recibió tres visitas: dos hombres y una mujer que no son ni notarios ni abogados. No obstante, y tras el ultimátum de los hermanos Rivera, todo apunta a que tiene relación con la herencia de Paquirri.

Los hermanos Rivera junto a Paquirri

Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera han pedido a Isabel Pantoja que les entregue los objetos que tiene de su padre, Paquirri, y que les pertenece según la herencia. 'El Programa de Ana Rosa' ha querido saber cómo estaba la situación, y para ello, ha entrevistado al abogado de los hermanos, Joaquín Moeckel.

Moeckel afirmó que "podría haber acuerdo antes de febrero" y que la "línea de diálogo con Isabel Pantoja" ha avanzado especialmente desde el punto de vista de la "esperanza". El objetivo de los hermanos es "accionar para intentar recuperar los enseres de su padre", pero sin llegar a juicio, haciendo hincapié en que se tiene que dar una "solución extraprosecal".

¿Cuál podría ser el futuro de la resolución?

Joaquín Moeckel ha recalcado que lo "urgente es esperar", para no llegar al siguiente paso en caso que Isabel Pantoja o su equipo de abogados decida no dar lo prometido a los hermanos Rivera: la acción civil. No obstante, los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' desconfían con la decisión del abogado de creer en "la bondad de Isabel Pantoja" para llevar a buen puerto la resolución.