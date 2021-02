Isabel Pantoja recibe un ultimátum: tiene hasta el 28 de febrero para devolver la herencia a Fran y Cayetano

La herencia de Paquirri y todo lo que envuelve este asunto sigue estando en el candelero mediático con más fuerza según pasan las semanas. Ahora, el abogado de Fran Rivera y su hermano Cayetano, Joaquín Moeckel, ha confirmado que Isabel Pantoja tendría hasta el 28 de febrero para ponerse en contacto con ellos y devolverles los enseres que pertenecieron a su padre.

Isabel Pantoja

'La redacción' de Telemadrid invitó a Moeckel a entrar en directo para valorar si las declaraciones de Julián Muñoz sobre las actividades e ingresos de la tonadillera podían afectar a las causas que tiene todavía pendientes. "Puede ser que Hacienda haya investigado a Isabel, haya levantado actas de infracción y ella las ha podido recurrir. No es lo mismo esperar la investigación que la resolución a los recursos", comentó. Además, quiso aclarar que, si la investigación está cerrada "podría reabrirse o ampliarse con estos aspectos", pero, en caso de que esos acontecimientos fuesen anteriores a cuatro ejercicios fiscales, "la Agencia Tributaria no tiene nada que hacer".

Sin embargo, según pasaron los minutos, Javier de Hoyos planteó el tema de la herencia del torero, preguntándose en qué punto se encontraba ese asunto. El abogado ha confirmado que solo han intentado solucionarlo extraprocesalmente, es decir, por la vía del diálogo, pero, si esa vía no fructifica, "iría por la vía civil". "Si durante este mes no nos ponemos de acuerdo, ya no espero más", sentenciando de forma contundente que solo podrá haber solución pacífica si se devuelven los trajes y las pertenencias en ese plazo.

Entre los temas de conversación que surgieron durante la conversación, Adela González preguntó por los posibles presuntos delitos fiscales que podrían ser imputados a la tonadillera, aunque es un tema que no tiene correlación directa con la herencia de Paquirri. Sin embargo, el abogado de los hermanos Rivera quiso matizar: "No confundamos, para que haya un delito fiscal, la cantidad defraudada tiene que superar los 150.000€". Asimismo, comentó podría enfrentarse a una infracción tributaria si el importe fuese menor a la cantidad mencionada.

La herencia envenenada

Los enseres de Paquirri traen cola desde que Telecinco decidiese programar los especiales de 'Cantora, la herencia envenenada', donde Kiko Rivera aseguraba haber visto las pertenencias del torero que su madre se negó a entregar a sus hermanos, argumentando un robo en la finca. El primer programa arrasó en la cadena de Mediaset con un 31,7% de cuota de pantalla y más de 3,7 millones de espectadores.