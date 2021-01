Fran Rivera se niega a que Carlos Latre imite a Isabel Pantoja en 'Espejo público': "Corta, corta"

Fran Rivera es uno de los colaboradores habituales de 'Espejo público' e, incluso, desde la nueva temporada presentada en septiembre de 2020 tiene una sección en el programa en la que entrevista cada semana a un rostro conocido. El pasado 26 de enero, el torero abría "Rivera y amigos" con Carlos Latre, jurado de 'Tu cara me suena', quien hacía un repaso por los diferentes personajes a los que tiene la habilidad de imitar.

Carlos Latre en su entrevista con Fran Rivera para 'Espejo público'

Son más de 600 los registros a los que el humorista es capaz de imitar y estos no hacen más que crecer, pues para su nuevo espectáculo ha trabajado en recrear a los rostros más presentes en el Gobierno, como son Fernando Simón, Salvador Illa, Pedro Sánchez o María Jesús Montero. Después de escuchar algunas de sus imitaciones más célebres, Rivera le pedía que algún día tenía que imitarlo a él, a lo que Latre contestaba que sin problema.

El torero se interesaba por si había imitado a alguno de sus hermanos, a lo que Carlos Latre le explicaba que con Kiko Rivera alguna vez lo había intentado, pero que no le salía bien la voz. A quien sí que "había imitado muchísimo" era a Isabel Pantoja, pero, a diferencia de otros personajes, Rivera no quiso que se lo demostrara: "Bueno, pero no", atisbaba a decir. "Corta, corta". El cómico no le daba importancia al momento y le explicaba que él es muy coplero: "Todas las grandes canciones de la copla yo me las sé. Ese gorgorito a mí me fascinaba". Ya con la señal de vuelta a plató, Susanna Griso picaba a su compañero asegurando que se había quedado con ganas de escuchar a la Pantoja.

La unión de los hermanos

Justo después de preguntarle Fran Rivera por si era capaz de imitar a alguno de sus hermanos, Carlos Latre le felicitaba por el hecho de que los tres volvieran a estar tan unidos: "Enhorabuena, me ha gustado mucho verte reencontrado con tu hermano. Me ha hecho mucha ilusión". "Los hermanos nos podemos pelear, pero al final tampoco tenemos que estar de acuerdo siempre", explicaba el colaborador de 'Espejo público', que aseguraba que mantienen muy buena relación.