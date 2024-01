Por Almudena M. Lizana |

El 5 de enero de 2024 se estrena el homenaje de Radio Televisión Española a María Teresa Campos en La 1. Con tal de promocionar el tributo a la comunicadora, Jaime Cantizano ha charlado sobre el formato en 'Mañaneros' junto a la propia Terelu Campos, que se encarga de presentar la gala donde se va a repasar la trayectoria de la mítica periodista.

Jaime Cantizano en 'Mañaneros'

Tras hablar sobre algunos de los invitados, Cantizano detenía el debate para dar paso a una llamada sorpresa: Paolo Vasile , el exdirectivo de Mediaset que también ha participado en el homenaje a María Teresa Campos. "¿Cómo fue trabajar, convivir y también discutir con María Teresa Campos?", preguntaba el presentador. "Tenía unos prontos impresionantes que terminaban muy rápidamente en un abrazo, en una sonrisa o incluso en una carcajada", añadía Vasile.

"Lo que me ha hecho amar mucho a la Campos es que ella era una grandísima profesional, una comunicadora de primera, no tengo que decirlo yo, es historia. Y era una madre total, a todas las horas, del día y de la noche. Esto es una cosa muy positiva porque a veces el éxito y la adrenalina te hace olvidar las cosas que son realmente importantes de la vida", se sinceraba el italiano.

Respecto a lo que aportó la presentadora a la televisión, Paolo Vasile lo tiene claro: "Teresa añadió la curiosidad, la variedad de la información, el pasar de un argumento a otro sin fracturas, de un hecho político, a sucesos, a música... Su aportación fue eso, estar a 360º", comentaba el exdirectivo. "Al contrario de lo que son lobos con los corderos y corderos con los lobos, ella era lobo con los lobos y cordero con los corderos", detallaba, dedicando unas bonitas palabras a la comunicadora.

Como era de esperar, Cantizano sacó a relucir aquel episodio de 2004 en el que María Teresa Campos llamó "gilipollas" a Paolo Vasile. "Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico porque lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa de este tipo, hay que mantener el equilibro, también en la remuneración. Como en cada casa, los regalos tienen que tener el mismo valor. Cuando me dijo este simpático apelativo, intento siempre ponerme del otro lado, bajo su punto de vista era un gilipollas, pero en este caso hice lo que tenía que hacer", explicaba, contando lo que hubo detrás de aquel momento que ya es historia de la televisión.

Quiere dejarlo atrás

Para terminar, el presentador de 'Mañaneros' le preguntaba al italiano si echaba de menos la televisión, cuestión que descolocó del todo a Vasile. "No sé contestar". Fue entonces cuando Terelu Campos lanzaba otra con retranca. "¿Crees que la televisión te echa de menos a ti?", le decía ella. "Espero que sí", contestaba Paolo Vasile. Además, el italiano ha desvelado que ha pedido a sus amigos que no le digan nada de nada de la televisión española. "No quiero saber nada de la televisión", insistía.