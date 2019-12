'Got Talent España': El Papa Francisco recibirá a Hugo Molina y su tambor en el Vaticano

La gran final de 'Got Talent España' ya ha llegado a Telecinco. La quinta edición del formato de Mediaset ha triunfado en televisión de la misma manera que lo hicieron las anteriores y ha llegado el momento en el que los concursantes tienen que demostrar por última vez que su talento es el que merece hacerse con el premio. La noche ya ha comenzado cargada de emociones fuertes y algún que otro acontecimiento ha sorprendido a los presentes y a la audiencia.

El Papa y Hugo Molina de 'Got Talent España'

Uno de los más esperados de la velada ha sido Hugo, que con sus solo dos años y su tambor ha logrado emocionar a los espectadores ya en dos ocasiones. Y esta no iba a ser menos. El niño no ha actuado en riguroso directo como el resto porque el horario no acompaña a su rutina diaria. A pesar de esto, hemos visto cómo ha saltado al escenario acompañado de su padre y de un coro y ha comenzado a tocar una canción que se ha preparado exclusivamente para la final: un villancico navideño, acorde a la fecha en la que estamos, con el mismo nivel que en veces anteriores.

Cuando ha terminado su actuación, después de disfrutar de un montón de nieve artificial que ha caído durante su show, un vídeo ha saltado en la pantalla. Y es que el mismísimo Papa Francisco va a recibir a Hugo en el Vaticano el próximo año. Un miembro de la iglesia católica, el Secretario de la Conferencia Episcopal en España, ha sido el encargado de comunicarlo a través de una grabación. Esto ha impactado a sus padres, que no han podido evitar emocionarse, y de forma indirecta al protagonista, que tendrá una audiencia con el Papa después de Navidad.

Un niño viral

Desde la primera audición en la que apareció, el niño ha triunfado tanto en el programa como en las redes sociales e Internet. La suya fue la actuación más compartida de todas, con millones de reproducciones en Youtube, y los espectadores solo esperaban a que llegara la semifinal para volver a ser testigos de su talento. De hecho, recorrió otros programas de la cadena como 'Viva la vida' para dar visibilidad a su arte delante del tambor.