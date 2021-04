Telecinco ha emitido esta noche, viernes 23 de abril, la cuarta y última semifinal de la sexta edición de 'Got Talent España'. Durante la misma, han regresado 14 concursantes, entre los que han destacado el dúo Papa et Neyla, una pareja formada por un padre y una hija de origen francés que impresionaron en las audiciones por su compenetración a la hora del baile. Tanto fue así que valieron el pase de oro de Paz Padilla, que otorgó Santi Millán al ausentarse la cómica de las grabaciones.

Papa et Neyla

Ha sido, de nuevo, esta noche, cuando la pareja artística ha coreografiado un nuevo baile, esta vez ambientando en el antiguo oeste. Al terminar la actuación, los miembros del jurado han querido opinar, comenzando por Paz Padilla, que ha destacado que "qué bonito, qué compenetración. Estos lazos que tenéis no se van a romper nunca. No hay nada más bonito que el amor. Me encanta".

La humorista, que ha conocido al dúo antes de empezar la actuación, ha estado muy atenta a la misma. Por ello, y con la gran afición que ha cogido Paz a los bailes de Tik Tok, la miembro del jurado ha sido capaz de replicar algunos de los pasos que habían ensayado los concursantes previamente, dejando alucinada a su compañera Edurne, que pensaba que lo habían preparado con antelación.

Risto Mejide se emociona

Por otro lado, Risto Mejide se ha emocionado, al comentar que "al margen de vuestro buen gusto, elegancia y compenetración, yo mientras os veía, estaba pensando en esos padres que no pueden pasar todo el tiempo que quieren con sus hijos. Pensaba en todas esas llamadas, esas noches, ese 'buenas noches, que no sabes donde está... Toda esa gente conectará con vosotros".

Tras estas palabras del miembro del jurado, ha sido él quien se ha levantado de la mesa, directo al botón que otorga el pase de oro. Al ver su intención, Paz Padilla no ha dudado en unirse, expectante a ver que hacían sus compañeros. Aunque un poco más tarde, Edurne también se ha levantado de la silla para otorgar el botón, y tras una pequeña broma, también lo ha hecho Dani Martínez. Por este motivo, Papa et Neyla no se han tenido que enfrentar al voto del público, pasando directamente a la final.

Después de obtener este pase de oro, el padre ha querido explicar, entre lágrimas, que ya no convive con la madre de Neyla, y que debido al confinamiento que se ha vivido en Francia, ha tenido que estar mucho tiempo separado de su hija, pero que los momentos en los que están juntos, ellos lo pasan muy bien. Además, la niña ha querido expresar que está muy orgullosa de su padre.