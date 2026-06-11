Por Fidel Conejero |

RTVE ha anunciado que Jesús Vázquez será el encargado de presentar 'El túnel: avanza y gana', uno de sus nuevos concursos para el prime time de la próxima temporada de La 1 y cuyo desarrollo ya había sido adelantado por la cadena pública hace varias semanas.

De esta forma, el comunicador suma un nuevo proyecto a su etapa en RTVE, iniciada este mismo año tras más de tres décadas al frente de formatos de entretenimiento en distintas cadenas privadas. Su desembarco en la corporación comenzó con la quinta edición del 'Benidorm Fest', donde compartió la conducción de las galas con Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Posteriormente también ha estado al frente del especial 'La casa de la música' y será el encargado de presentar la próxima edición de los Premios Academia de la Moda Española que se podrá ver en La 2 y en RTVE Play.

Jesús Vázquez presentará el concurso 'El túnel: avanza y gana' en La 1 de TVE

Así es la mecánica de 'El túnel: avanza y gana'

Producido por RTVE en colaboración cony creado por, 'El túnel: avanza y gana' propone una competición en la que varios concursantes deberánsuperando distintas

El formato combinará conocimientos, rapidez mental y capacidad estratégica. A lo largo de cada entrega, los participantes tendrán que enfrentarse a diferentes duelos eliminatorios en los que no solo será importante acertar las respuestas, sino también decidir cuándo arriesgar, a qué rival enfrentarse y qué estrategia seguir para continuar avanzando en el concurso.

La mecánica estará marcada por una elevada tensión competitiva, ya que cada decisión podrá resultar determinante para seguir en juego o quedar eliminado. Todo ello en una puesta en escena diseñada para potenciar la sensación de avance dentro del túnel que da nombre al formato. El objetivo final será alcanzar la última fase de la competición y optar a un premio que podrá llegar hasta los 150.000 euros.

RTVE ya abrió hace unas semanas el proceso de selección de concursantes, buscando perfiles diversos en los que, además de los conocimientos generales, también tengan peso factores como la personalidad, la capacidad de reacción y la estrategia.