'Pasapalabra': MC&F pide medidas cautelares para impedir la emisión de El Rosco

Los líos por los derechos de 'Pasapalabra' y sus pruebas siguen dando más de un quebradero de cabeza. El concurso está muy cerca de regresar a Antena 3 con Roberto Leal al frente, pero ha sufrido un nuevo impedimento que podría complicar que viera la luz. La productora holandesa que dice ser la propietaria de los derechos de El Rosco ha pedido medidas cautelares.

Roberto Leal en su fichaje por Atresmedia para presentar 'Pasapalabra'

MC&F reclama tener los derechos de la mítica prueba del formato, por lo que, visto su inminente estreno en Antena 3, ha solicitado estas medidas para que el concurso no vea la luz en su nueva etapa, tal y como informa Vozpópuli. La holandesa asegura ser la dueña del formato 21x100, es decir, El Rosco, y, por tanto, afirma que Atresmedia no tiene los derechos para emitir esta prueba, por lo que el grupo incurriría en un delito de infracción de los derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal.

No obstante, Atresmedia ya se había curado ante esta posibilidad, presentando a finales de febrero un escrito preventivo junto a ITV. Este no impide que se tomen las medidas, pero sí que estas no se aprueben sin que el grupo de comunicación español pueda dar previamente su versión de los hechos, lo que agilizaría el proceso.

Después de producirse la pugna por los derechos que llevó a Telecinco a tener que cancelar el programa, Antena 3 llegó a un acuerdo con ITV para emitir 'Pasapalabra'. Mediaset aseguraba que MC&F era la propietaria, negando, por tanto, la vinculación de El Rosco con la productora británica. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló en su contra, considerando que los derechos pertenecían a ITV, pues en 'The Alphabet Game' ya existía dicha prueba.

Roberto Leal en 'El Hormiguero'

Roberto Leal se encuentra inmerso en las grabaciones de 'Pasapalabra'. La cadena tiene previsto estrenar de manera inminente el programa y el presentador ya conocería esta fecha. Esta podría ser revelada el próximo lunes 4 de mayo, día en el que el conductor será invitado a entrar desde su casa a 'El hormiguero', según avanza El Televisero. Ese día podría anunciarse la fecha de estreno, aunque el proceso judicial de las medidas cautelares podría retrasarlo, empañando la noticia.