Patrick Dempsey ficha por la precuela de 'Dexter', 'Original Sin', con un importante papel

Por Alejandro Rodera |

El universo de 'Dexter' se expandirá con la precuela 'Original Sin'. Tras haber echado un vistazo al futuro con 'New Blood', que fue la oportunidad perfecta para reconciliar al público con el asesino en serie después del vapuleado final de la serie original, el siguiente paso de la franquicia nos llevará a comienzos de los años noventa, cuando el protagonista titular empieza a trabajar en el departamento de forenses del Miami Metro Police Department.

Patrick Dempsey en 'Devils'

Sin embargo, a quien no veremos de nuevo será a Michael C. Hall , ya que, mientras que Molly Brown será su hermana, Debra, y Christian Slater dará vida a su padre adoptivo, Harry. Y a todos ellos se sumará también un intérprete tan conocido en la pequeña pantalla como Patrick Dempsey , que acaba de incorporarse a 'Dexter: Original Sin' parade la Policía de Miami.

Por tanto, el actor de 'Anatomía de Grey' y 'Black Friday' tendrá un relevante rol en la serie de Paramount+ with Showtime, tanto por su rango dentro de la Policía como por su longeva amistad con Harry, a quien conoce desde hace décadas. Además, teniendo en cuenta que Dexter empezará su beca bajo su mando, también será interesante ver cuál es la dinámica entre ambos personajes. Para comprobar esa conexión no habrá que esperar demasiado, ya que 'Original Sin' ya está en plena fase de rodaje, por lo que cabe esperar que sus diez episodios, comandados por el showrunner original, Clyde Phillips, aterricen en algún momento de la próxima temporada televisiva.

El origen de la sangre

Los buenos datos de audiencia de 'New Blood' abrieron la puerta a nuevas iteraciones de la saga, como otra precuela centrada en el Trinity Killer o una secuela acerca de Harrison, pero finalmente Showtime se decantó por no alejarse de Dexter. En 'Original Sin', veremos los primeros pasos del joven Morgan como forense especializado en patrones de sangre, pero también seremos testigos de su despertar como asesino en serie. En esos momentos de zozobra, la figura clave para Dexter es Harry, que tratará de inculcarle un código ético por el cual focalice sus instintos asesinos en culpables y no en inocentes.