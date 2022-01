El impactante final de 'Dexter: New Blood': ¿Habrá segunda temporada?

El desenlace de la miniserie 'Dexter: New Blood' ha dejado a todos sus espectadores sin palabras. El décimo y último capítulo de la miniserie de Showtime supone un antes y un después en la historia de Dexter. ¿El motivo? Un final de lo más contundente para el personaje interpretado por Michael C. Hall, otorgándole así un cierre que nos ayuda a olvidar lo ocurrido con la última tanda de capítulos de 'Dexter', la ficción original que terminó en 2013.

Dexter, muerto en 'Dexter: New Blood'

De esta manera, en el capítulo "Los pecados del padre", el protagonista muere a manos de su hijo Harrison, interpretado por Jack Alcott, quien le dispara con un rifle al descubrir que su padre había asesinado al inocente sargento Logan, siguiendo el código de su padre y cumpliéndolo al mismo tiempo, asesinando solo a asesinos. Con Dexter tendido en el suelo en un charco de sangre que acaba empapando la nieve, la jefa de policía, Angela Bishop, llega a la escena del crimen, le entrega al adolescente un fajo de billetes y le anima a que se esfume de Iron Lake para siempre.

Llegados a este punto, la pregunta que nos surge es: ¿Habría posibilidad de seguir 'Dexter: New Blood' con una segunda temporada? Con Harrison siguiendo el legado de su padre, podríamos encontrarnos ante un nuevo Dexter. Por su parte, Clyde Phillips, showrunner de la miniserie, se ha explayado sobre el final en The Hollywood Reporter, abordando también la idea de que la historia de Harrison no se termine ahí.

¿'Harrison'?

"Queríamos que los espectadores con suerte estuvieran tristes por esta pérdida y se sintieran satisfechos y entendieran que esto tenía que pasar, que era inevitable", explicaba el showrunner. "Hay un montón de cosas que me gustaría explorar. Aún no tengo el permiso de Showtime para explorarlo, pero si me llamaran, al igual que ocurrió con Gary Levine, y me dijeran que quieren hacer 'Harrison', lo dejaría todo y diría sí al minuto", sentenciaba.