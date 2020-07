Paz Padilla no estará en las primeras audiciones de 'Got Talent España 6'

La sexta edición de 'Got Talent España' ya está en marcha. El talent show producido por Fremantle para Mediaset España ha iniciado ya las grabaciones de su nueva temporada en el céntrico Teatro Coliseum en Madrid. Decenas de artistas ya se han subido al imponente escenario para demostrar que son merecedores de un puesto en el espacio que conduce Santi Millán. Pero la sorpresa para todos ellos es que por primera vez en la historia del formato en nuestro país, en las primeras grabaciones han sido solo tres los jueces que han valorado las actuaciones.

Santi Millán y el jurado de 'Got Talent España 6'

De esta forma, 'Got Talent España' ha contado en sus primeras audiciones con Risto Mejide, Dani Martínez y Edurne como jueces. Los tres repiten tras el éxito de la quinta edición mientras que Paz Padilla no ha estado presente en las primeras jornadas de grabación y se incorporará más adelante, tal y como Mediaset España ha confirmado en su perfil oficial de Twitter. La cómica se unirá al resto de sus compañeros en unos días y podrá por tanto valorar a muchos de los artistas que pasen por el Teatro Coliseum y además otorgar su preciado Pase de Oro; en ningún momento se dejará de contar con ella en el programa. La dirección del espacio ha optado por no reemplazar a la artista en las jornadas de grabaciones a las que no ha podido acudir y ha preferido contar con tres miembros en el jurado.

Un cambio sin duda importante pero que no será tan notorio en el formato teniendo en cuenta que 'Got Talent España' es un programa grabado y editado en el que en cada emisión se intercalan actuaciones realizadas en jornadas distintas. El equipo de Fremantle puede conseguir gracias a esto que Paz Padilla esté "presente" en cada una de las audiciones que emita Telecinco en prime time y por tanto no desaparezca del espacio en ninguna de las mismas. Un hecho que posiblemente sí se realice así para contar con la figura de la exitosa actriz y presentadora en todas las entregas del espacio.

'Got Talent', un formato de éxito

El espacio producido por Fremantle para Telecinco regresará a la parrilla de Telecinco y lo hará después de una quinta edición de récord. El espacio cerró su temporada con un 29% de share y casi tres millones de espectadores en su gran gala final, promediando además un gran 21,7% de share y 2.345.000 espectadores en todas las entregas emitidas. Logró superar en número de espectadores a la tercera y cuarta y fue la que logró récord de share en la historia del formato en nuestro país. Ahora, el espacio liderado por Santi Millán afronta esta nueva etapa con el objetivo de igualar e incluso superar estos altos índices de audiencia.