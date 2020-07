El verano se instala en Telecinco sin 'Got Talent' y 'La casa fuerte' y con 'The Rookie' y 'Hormigas blancas'

En verano es habitual que el consumo televisivo baje de forma significativa y es todos solemos pasar mucho más tiempo fuera de nuestras casas; ya sea en piscinas, terrazas o de vacaciones. Por ello, todas las cadenas de televisión suelen apostar por contenidos con un coste menor para que estos puedan ser rentabilizados sin problemas. Eso es precisamente lo que sucede en Telecinco, que va a despedir algunas de sus apuestas de producción propia este mes de julio, de forma que agosto pasará a ser el mes con menos inversión de su temporada televisiva. Por ello, ahora ya muchos de estos formatos se preparan para desaparecer de la parrilla de la cadena.

'Hormigas blancas' y 'The Rookie'

Adiós a 'La casa fuerte'

Uno de los primeros espacios que se despedirá de Telecinco es 'La casa fuerte'. El reality show low cost conducido por Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez emite este jueves 16 de julio su semifinal y penúltima gala, de la que saldrán los elegidos para el duelo final y donde dos parejas resultarán expulsadas. Previsiblemente el programa terminará entonces el domingo 19 de julio aunque por ahora Mediaset no ha confirmado oficialmente que esa sea la fecha de emisión de su final. De esta forma, Telecinco se quedará sin reality en emisión hasta la llegada de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', que ya se graba en República Dominicana con Sandra Barneda al frente.

'Got Talent: Lo mejor del mundo' se despide

'La casa fuerte' se despedirá después de haber liderado sin problemas todas sus emisiones; un caso similar a 'Got Talent: LO mejor del año'. El espacio de Fremantle que reunía las mejores actuaciones de 'Got Talent' de todo el planeta con Santi Millán al frente ha sido lo más visto cada martes a excepción de los dos últimos, cuando 'Mujer (Kadin)' en Antena 3 le arrebató el liderazgo. El formato cerrará su andadura este martes 21 de julio, tal y como Telecinco ya ha confirmado oficialmente. Lo hará además coincidiendo con las grabaciones en Madrid de las audiciones de la sexta edición de 'Got Talent España'.

'La última cena' ultima su final

Paralelamente, La Fábrica de la Tele también se prepara para la gran final de su programa culinario más surrealista: 'La última cena'. La productora del mismo no ha revelado la fecha en que se celebrará esta gala final aunque días atrás Lydia Lozano dejó entrever que sería el viernes 24 de julio. ¿Será esa la fecha elegida del espacio conducido por Jorge Javier Vázquez? La respuesta se revelará en unos días, lo que sí tenemos claro a día de hoy es que el espacio ha logrado hacerse un hueco en la parrilla de Telecinco, liderando sin problemas en cada una de sus emisiones en la noche del viernes.

María Patiño conduce 'Sábado deluxe' en verano

Y este verano, ¿qué?

¿Qué apuestas sustituirán a estos espacios? Pues bien, Telecinco ha empezado a promocionar ya la segunda temporada de la serie 'The Rookie' protagonizada por Nathan Fillion. Pese a no lograr grandes índices de audiencia en el último verano en la cadena, Mediaset le dará una nueva oportunidad este mes de agosto. Compartirá parrilla con 'Hormigas blancas' y es que La Fábrica de la Tele ya se encuentra trabajando en la vuelta de su exitoso espacio, esta vez con Carlota Corredera al frente. Paralelamente, se seguirá apostando por Cine 5 Estrellas y por el espacio 'Sábado deluxe', que pasará a estar conducido por María Patiño. Además, no cesarán su emisión 'El programa del verano', 'Sálvame', 'Socialité' y 'Viva la vida'.