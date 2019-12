Sandra Cervera y Edurne sorprenden al coro de personas con Alzheimer en el especial de 'Got Talent España'

Las emociones juegan un papel muy importante en 'Got Talent España', y con la emisión de su especial 'El gran show de Got Talent' no iba a ser menos. Por eso, y porque consiguieron emocionar a todos los presentes y a los espectadores en casa, el programa, y en particular Edurne, ha querido devolver a Les Veus de la Memoria, el coro de personas con Alzheimer, la sorpresa que estos le dieron durante su actuación en la cuarta edición del programa.

Edurne sorprende al coro Les Veus de la Memòria

En su primer encuentro con 'Got Talent', el coro formado por personas de entre 50 y 90 años de edad, interpretaron sobre el escenario una versión muy especial de "Mamma mía", el tema principal de la película homónima. Las lágrimas habían invadido al jurado, pero todavía había más sorpresas, y es que cuando Edurne arrancó a cantar su tema "Amanecer", como así le habían pedido, el coro siguió la canción, emocionando a la madrileña.

Es por eso por lo que esta ha querido devolverles la sorpresa acudiendo al primer concierto que estos ofrecían tras su paso por el programa. Un evento al que nos adentró la actriz Sandra Cervera, cuyo padre de 63 años forma parte del coro. "El motor es el amor y el corazón, no la cabeza", defendía una emocionada Cervera, que desde hace tres años sufre junto a su padre los problemas de una enfermedad como el Alzheimer.

El poder de la música

Una enfermedad para la que aún no hay cura, pero a la que hacen frente con el poder de la música. Y es eso lo que fueron a demostrar en su paso por el programa. "Las canciones que cantamos en el centro no se nos quedan grabadas en la memoria, se nos quedan grabadas en el corazón", expresaba uno de los miembros del coro antes de la actuación con la que consiguieron encoger el corazón de todos los presentes.