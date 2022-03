Mediaset confirmaba el despido de Paz Padilla por "incumplimiento de su obligación como presentadora", después de abandonar el plató de 'Sálvame' tras su enfrentamiento con Belén Esteban en el mes de enero. Después de semanas de ausencia, la cómica ha reaparecido en televisión.

Paz Padilla, en 'Tot es mou'

La andaluza visitaba el plató de 'Tot es mou', programa que se emite en las tardes de TV3 y, por lo tanto, competencia del formato de La Fábrica de la Tele. Padilla acudió a presentar uno de los proyectos que la han mantenido activa laboralmente en este tiempo: su obra de teatro, "El humor de mi vida".

Además, no tuvo miedo de pronunciarse sobre su despido. "Yo he trabajado toda mi vida, he sido una trabajadora. ¿A quién no le han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti, ¿no? Pues ya está, con la conciencia muy tranquila de que yo lo he dado todo y a buscar trabajo. Estoy 'open to work'", reconocía.

¿Reculará Mediaset?

Tras la confirmación de su destitución, Paz Padilla habría demandado tanto al grupo empresarial de Paolo Vasile como a la productora de 'Sálvame'. Al parecer, el objetivo de la presentadora es que el despido se considere nulo y, además, conseguir una indemnización de 20.000 euros.