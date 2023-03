Por Daniel Tostón López |

Álex llegaba al penúltimo programa de 'Déjate querer' para mandarle un mensaje a su supuesta exnovia, Filomena, y pedirle una segunda oportunidad. "Es la persona que me dio estabilidad emocional y personal. Me ha llenado y pienso en ella cada día", aseguraba. Según su historia, ambos se conocieron en un chat, coincidieron en un viaje a Huelva una semana y mantuvieron una relación a distancia hasta que la insistencia de su exmujer en llamar a la invitada terminó con la relación. No obstante, cuando Filomena lo vio en la pantalla, se quedó de piedra.

"No me interesa el mensaje que quiera decirme. Estoy descolocada", le contaba la gallega a la presentadora Paz Padilla. En ese momento, empezaba a contradecir la versión de su conocido. "Lo conocí en un viaje a Huelva con mi hermana (...) Quedamos como amigos y punto", explicaba. También añadía que nunca hubo una relación entre ellos, ni un beso como afirmaba el hombre. "Está mintiendo. Lo sabía, porque le conozco. El rollo de él no me interesa", sentenciaba la invitada.

Paz Padilla, Álex y Filomena en 'Déjate querer'

Al darse cuenta del engaño, Padilla despidió a Filomena y se dirigía a Álex, muy seria. "No voy a entrar en discusiones, pero yo no cuento mentiras. Desde el 8 de julio del 2018 hasta el 16 de julio de ese año, que se fue, para mí fue una persona muy importante", intentaba explicarse el andaluz, antes de admitir que tal vez "había pecado de ingenuo". En ese momento, la presentadora le pedía pruebas de esa relación en forma de mensajes y él aseguraba haberlos borrado.

"Deja de insistir"

Entonces, Padilla se volvía más tajante con el invitado. "Muchas veces te habrá dicho que no quiere nada contigo. Por cómo ha reaccionado es que ha habido varios intentos", sostenía la actriz. Álex señalaba que eran indirectas y admitía que quizá la había agobiado. "Nos has engañado, nos has contado una historia de amor y tendrías que haber dicho la verdad", le recriminaba la presentadora. Padilla zanjó entonces el tema de forma rotunda: "Este muro se va a quedar así para siempre en esta relación ficticia e irreal que te has montado".