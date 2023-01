Paz Padilla, foco de las críticas por su cariñoso abrazo a un político de Vox: "Te quiero"

Si el 20 de enero de 2023 se viralizaba un sentido abrazo entre Mario Vaquerizo con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, dos días después Paz Padilla sale a la palestra por una situación similar. La presentadora, que ya ha regresado a Mediaset España, protagonizó un cariñoso saludo con Iván Espinosa de los Monteros en Fitur, la feria internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

Tal y como ha captado El Mundo, la gaditana decide hablar con el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, sin miedo al qué dirán, a pesar de que él mismo la estaba avisando de lo que podía ocurrir si les veían juntos. "", decía el político de Vox.

"Te van a machacar", repetía el político Espinosa de los Monteros, antes de que Paz Padilla decidiera darle un fuerte abrazo al político de extrema derecha, a modo de respuesta y demostrando que no le importaba lo que pudieran decir de ese encuentro en el evento de turismo. "Te quiero", decía ella también.

Lo peor de Paz Padilla no son sus abrazos con el PP o VOX, es que la tipa se erija como representante de una Andalucía que cada vez existe menos. Aquí no somos ni tan zafios ni tan incultos.

Paz Padilla nació pobre y ahora es rica. Que apoye a VOX le convierte en una traidora para los comegusanos. Es que es precisamente eso. Un español pobre no se puede permitir el lujo de ser un tarado del PPSOE.

Paz Padilla abrazando al de vox, confirma lo q es ella es ..., pero #Mario Vaquerizo y Feijo ... POR FAVOR!!!

Mario ¿que desayunaste ese día? Lo digo para no tomar lo mismo, no vaya a ser q me trastorne