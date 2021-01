Los padres celebran la cancelación de 'Caillou': "Era una entidad malévola"

En mayor o menor medida, las series infantiles suelen ser del agrado de los padres y madres y más cuando se trata de series que llevan una larga temporada en antena sirviendo de entretenimiento para los niños y niñas de la casa. De este modo, la cancelación de 'Caillou' podría llenar de tristeza los hogares estadounidenses, pero ha provocado la reacción contraria.

Fotograma de 'Caillou'

PBS Kids anunció el 5 de enero que 'Caillou' llegaba a su final con un mensaje en el que trataba de mostrar a los más pequeños de la casa que no pasaba nada por estar triste y que "decir adiós a algo significa darle la bienvenida a algo nuevo". Igual los niños están tristes ante esta pérdida, pero sus padres han llenado las redes sociales de mensajes celebrando el final de este personaje tras más de dos décadas: "Gracias a Dios. Este niño era tan maleducado y desobediente con su madre. No permití a mis hijos que lo viera por esa razón", compartía una madre.

Entre los comentarios celebrándolo, uno de ellos aseguraba que Caillou era "una entidad malévola", mientras que otro afirmaba que, como padre, "odié esta serie", calificándolo de "una mala crianza de los niños, mal niño. Todo mal". Una persona que creció con el icónico personaje también han asegurado que "'Caillou' me dio una de las peores experiencias de mi vida".

As a parent I hated that show. Bad parenting. Bad child. Bad everything.

Good riddance. pic.twitter.com/Koi92sCIon — WearADamnMask -15 days to Flush All Da TrumpTurds (@Waiting42020) January 6, 2021

Dear PBS (Kids),



Since your recent departure with the Malevolent entity known as Caillou, might I recommend some programs to fill in for the vacant slot? Thank you for your time, and I expect a future royalties check in the mail sometime down the road.



Sincerely,

Me pic.twitter.com/AJ1J5V90bn — Eamon Hewitt ???????? (@EamonH41) January 6, 2021

Heh, about time! I think we all know how Classic Caillou would react... pic.twitter.com/9Hl91YYoL9 — Zak Wolf (@wiley207) January 5, 2021

On one hand, Caillou gave me some of the worst experiences of my young life. On the other, it and shows like it do hold an amount of nostalgia for me.

With Caillou's Twitter having made its last tweet in 2018, it's fair to say Caillou is out for good. And frankly? Good riddance. — Flingi (@Flingi19) January 6, 2021

We're saying farewell to @cailloudhx, but remember, when we say goodbye to something... pic.twitter.com/k7gYRgy57l — PBS KIDS (@PBSKIDS) January 5, 2021

¿De dónde viene el odio a 'Caillou'?

Aunque también hubo mensaje de tristeza por el final de la serie, la gran mayoría apoyaron la decisión tomada por PBS Kids. La razón de esto se remonta a hace cerca de tres años, cuando varios padres y madres comenzaron a criticar con dureza la serie al asegurar que no era educativa para los niños, puesto que les mostraba malos comportamientos y rabietas.