Actores infantiles que acabaron teniendo problemas con la justicia

Que el mundo de la interpretación no es precisamente sencillo, es algo que muchos actores y actrices han dejado claro a lo largo de los años con los distintos testimonios y problemas que han ido saliendo a la luz. La exposición continua y las exigencias que trae dicho ámbito pueden suponer un enorme peso para las grandes estrellas, más aún si se da el caso de que inicien sus carreras cinematográficas siendo niños.

Aunque las condiciones de trabajo de los menores se han ido regulando por el bien de los niños, ha habido múltiples casos de estrellas infantiles que, con el paso de los años, han caído presas de las adicciones o las enfermedades mentales. Unos problemas que, muchas veces, han llegado a los medios de comunicación, especialmente cuando dichos intérpretes han acabado teniendo serios problemas con la justicia. En FormulaTV recogemos varios casos de actores que se dieron a conocer durante su niñez y que, por desgracia, acabaron teniendo problemas con la policía e incluso ingresaron en prisión tras protagonizar polémicos episodios.

1 Winona Ryder

La joven Winona Ryder y la actriz en la première de la tercera temporada de 'Stranger Things'

Aunque quizás ahora muchos conozcan a Winona Ryder como la madre de Will en 'Stranger Things', la carrera de la veterana actriz se remonta a su adolescencia, cuando protagonizó películas como "Lucas" o "Enséñame a bailar", tras las cuales llegó, en 1988, su salto a la fama con su papel en "Bitelchus" con tan solo 17 años de edad. Dos años más tarde, los problemas de Ryder comenzaron a salir a la luz cuando decidió internarse unos meses en un centro con el fin de tratar los ataques de pánico y ansiedad que sufría a causa del estrés por el exceso de trabajo.

No fue hasta 2001 cuando Winona se convirtió en centro de atención a raíz de un problema con la justicia: el 12 de diciembre fue detenida por la policía por robar varias prendas de ropa en una tienda de Beverly Hills, valoradas en unos 4.000 euros, después de que la captaran las cámaras del establecimiento. Un año después, la actriz fue sentenciada a tres años de libertad condicional, con una multa de unos 3.000 euros más el pago de unos 5.400 euros más por el material robado. Además, dado que Ryder alegó que sufría cleptomanía, la intérprete tuvo que someterse a terapia y cumplió hasta 480 horas de trabajo comunitario que dedicó a un centro de niños ciegos y a otro en el que se ayudaba a los enfermos de VIH.

Desde su detención, la que hasta entonces había sido una de las actrices mejor pagadas de Hollywood desapareció del panorama público hasta que, en agosto de 2007, habló en una entrevista a Vogue sobre dicho episodio, tras el cual se trasladó a San Francisco con sus padres y decidió dejar de trabajar ante las cámaras. "La atención mediática que recibí me avergonzó muchísimo. Preferí no decir ni una palabra al respecto. No publiqué un comunicado. No hice absolutamente nada. Simplemente esperé a que la gente lo olvidase", confesó Ryder, quien ese mismo año ya volvió al mundo de la interpretación con películas como "Los diez mandamientos", "Sexo a la carta" o "The Last Word".

2 Lindsay Lohan

Lindsay Lohan de niña y en la promoción del reality 'Lindsay Lohan Beach Club' (2019)

La primera vez que Lindsay Lohan se colocó ante las cámaras fue en 1992, cuando la actriz tenía apenas seis años, en el talk show 'Late Night with David Letterman'. Tres años después, la actriz participó en varios episodios de 'Barrio Sésamo', pero no fue hasta 1998 cuando dio el salto a la fama gracias a su doble papel en "Tú a Londres y yo a California". Desde entonces hasta su adolescencia, Lohan tuvo la oportunidad no solo de convertirse en "chica Disney", sino también de trabajar en exitosas películas como "Ponte en mi lugar" o "Chicas malas". Un éxito que, por desgracia, no evitó que la intérprete viviera una época turbulenta en la que fue sentenciada a prisión en varias ocasiones. Su primera condena se remonta a 2007, año en el que fue detenida en dos ocasiones bajo los efectos del alcohol y las drogas, por lo que la condena supuso pasar 76 horas en prisión, además de someterse a un tratamiento de rehabilitación.

Tres años después, fue sentenciada a pasar 90 días en la cárcel por violar los términos de su libertad condicional, impuesta por dichas detenciones previas de 2007, aunque finalmente la condena solo quedó en una estancia de dos semanas. La intérprete tenía que llevar por ello una pulsera en el tobillo que medía el alcohol en sangre de forma constante, dispositivo que dio la voz de alarma la noche de los MTV Movie Awards, celebrados el 6 de junio de 2010. Ese mismo mes, la actriz había eludido una cita con la justicia de Los Ángeles, alegando que había perdido el pasaporte durante su estancia en Cannes, donde había participado en su famoso Festival de Cine. Dos razones de peso por las que el juez decidió que ingresara en prisión, a las que también se unió el hecho de que el responsable del programa de rehabilitación al que Lohan fue condenada en 2007 señaló que la intérprete se había saltado algunas reuniones y clases.

En 2011, la actriz fue pillada de nuevo por la policía conduciendo bajo los efectos del alcohol. Su condena se agravó por su posterior detención a causa del robo de un collar en una lujosa tienda de Los Ángeles: sumó una pena de 120 días de cárcel, que pasó en arresto domiciliario a causa de la congestión de las cárceles, además de trabajos comunitarios durante 480 horas y una libertad vigilada hasta 2014. Lohan añadió más tarde algún que otro accidente de coche, incluso un atropello tras el que aparentemente se dio a la fuga. Una trayectoria que fue empañando su faceta como actriz y a la que se sumaron otros escándalos, como el hecho de que debiera más de 40.000 euros al hotel Chateau Mormont de Los Ángeles o más de 30.000 euros a un centro de rayos UVA de Nevada, además de acusaciones de evasión de impuestos. Aun así, la intérprete no se ha alejado nunca por completo de las cámaras, realizando pequeños papeles y cameos en distintas series y películas, hasta que en 2018 formó parte del reparto de 'Sick Note' y, un año después, fue protagonista del reality de MTV 'Lindsay Lohan's Beach Club'.

3 Shia LaBeouf

Shia LaBeouf en 'Even Stevens' (2000) y en "La familia que tú eliges" (2019)

En la carrera de Shia LaBeouf destacan películas como "Transformers" (2007), "Corazones de acero" (2014) o "La familia que tú eliges" (2019). No obstante, sus inicios como actor se remontan a 1998, con doce años, época en la que debutó en la TV movie 'Desayuno con Einstein', a la que siguieron otros múltiples papeles en largometrajes y series como 'Expediente X' o 'Urgencias'. Fue en el año 2000 cuando LaBeouf dio el salto a la fama como protagonista de la ficción 'Even Stevens', tras la cual comenzó a cosechar una extensa carrera como actor, especialmente dedicada al cine, que se ha visto empañada en varias ocasiones por distintos problemas del actor con la justicia.

La complicada infancia de LaBeouf, con un padre delincuente y adicto a las drogas y una precaria situación económica, no favoreció que el actor se encaminara por el "buen camino", y ya con nueve años fue detenido por primera vez por robar un par de zapatillas Nike. Dos años después, Shia fue detenido de nuevo tras sustraer un videojuego de una tienda de electrónica y, una década más tarde, cuando ya comenzaba a adquirir fama como actor, tras pelearse con uno de sus vecinos. El actor fue detenido poco tiempo después tras pelearse con un policía al comprar un paquete de cigarros y, en pleno apogeo de "Transformers", LaBeouf fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Ya en 2011, el intérprete se vio envuelto en una pelea en un bar por el que causó múltiples destrozos, episodio tras el cual quedó libre al no presentarse ningún cargo en su contra.

Tres años después, el actor fue detenido tras interrumpir un espectáculo de Cabaret en Nueva York, bajo la influencia del alcohol, y en 2016 protagonizó una trifulca frente a la instalación artística contra el presidente Donald Trump, "He Will Not Divide Us". Dos hechos a los que, en 2017, el actor sumó una nueva detención en Georgia tras enfrentarse a un policía en estado de embriaguez, profiriendo insultos racistas, que concluyó con una multa de unos 2.300 euros y 100 horas de servicios a la comunidad. LaBeouf también tuvo que inscribirse en un curso para manejar la ira y la agresividad, además de completar una evaluación de drogas y alcohol. Shia inició así un período de rehabilitación en el que se dedicó a escribir el guion de la película autobiográfica "Honey Boy", lanzada en 2019 y dirigida por Alma Har'el, trabajo por el que LaBeouf ganó el Hollywood Film Award a Mejor Guion. "Quiero agradecer al oficial de policía que me arrestó en Georgia por cambiar mi vida", declaró entonces Shia, quien además de elaborar el guion interpretaba la versión de su padre en la película, antes de dedicar también palabras de agradecimiento para su terapeuta y sus progenitores.

4 Haley Joel Osment

Haley Joel Osment en su niñez y en 'The Boys' (2019)

Hermano mayor de la actriz Emily Osment, Haley Joel Osment comenzó su carrera interpretativa en 1994, año en el que debutó en la conocida película "Forrest Gump" como hijo del protagonista, interpretado por Tom Hanks. Un film tras el cual llegaron otros en los que el joven actor, nacido en 1988, tuvo papeles protagonistas en largometrajes que lo catapultaron a la fama, como fueron "El sexto sentido" (1999), película por la que fue nominado a un Oscar con tan solo once años; "Cadena de favores" (2000) o "A.I. Inteligencia artificial" (2001), además de trabajar en series de televisión como 'El callejón del trueno', 'The Jeff Foxworthy Show' o 'Murphy Brown', entre otras. Por desgracia, con el paso del tiempo fueron disminuyendo sus apariciones en producciones audiovisuales, hasta que, a sus 18 años, protagonizó varios escándalos, entre los que destaca especialmente un suceso ocurrido en 2006.

El 20 de julio de ese mismo año, Osment sufrió un accidente de coche en Los Ángeles, en el que se rompió una costilla y sufrió una lesión en el hombro tras chocar contra mobiliario urbano, mientras que un transeúnte resultó herido. Un hecho que no habría llegado más lejos de no ser porque la fiscalía de Los Ángeles presentó cargos contra el actor, dado que no solo estaba en posesión de marihuana, sino que sus niveles de alcohol en sangre superaban la cantidad permitida. Por ello, el intérprete fue condenado a tres años de libertad condicional, 60 horas de rehabilitación y seis meses de reuniones en Alcohólicos Anónimos, más una multa de 1.500 dólares.

Tras darse a conocer la condena, Osment se disculpó ante sus fans en una rueda de prensa, donde el actor solicitó al público que le diera una nueva oportunidad. Dicho episodio dio paso a una época en la que el actor se dedicó al mundo del doblaje, especialmente en el ámbito de los videojuegos, donde prestó su voz al famoso personaje de Sora en "Kingdom Hearts". Ya en 2010, el intérprete logró graduarse en Interpretación Experimental en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York, tras lo cual, libre de sus adicciones, comenzó a incorporarse a distintos proyectos, como la comedia "Sassy Pants" en 2012. Un regreso ante las cámaras al que Osment, con el paso de los años, ha sumado producciones televisivas como 'Silicon Valley', 'Future Man', 'The Boys', 'Lo que hacemos en las sombras' o 'Robot Chicken', uno de sus últimos trabajos hasta la fecha.

5 Amanda Bynes

Amanda Bynes en 'The Amanda Show' (1999) y en los Teen Choice Awards de 2009

A los 13 años de edad, Amanda Bynes saltó a la fama al protagonizar la serie 'The Amanda Show', en la que trabajó entre 1999 y 2002, después de trabajar de forma espontánea en otras series de la televisión estadounidense. Tras su éxito, la actriz se fue a dando a conocer en todo el mundo gracias a sus papeles protagonistas en películas como "Un sueño para ella" (2003), "Ella es el chico" (2006), "Hairspray" (2007) o "Rumores y mentiras" (2010), largometraje que ha sido el último de su carrera hasta la fecha, dado que tiempo después la intérprete anunció su intención de retirarse del mundo de la interpretación porque, según ella confesó, "ser actriz no es tan divertido como parece". "Ya no amo actuar, por eso he dejado de hacerlo", comunicó en su cuenta de Twitter.

Por desgracia, son múltiples las ocasiones en las que Bynes se vio implicada en accidentes de tráfico, la primera en 2012, año en el que fue detenida primero por conducir mientras hablaba por teléfono y, un mes después, por conducir ebria y chocar contra un vehículo policial, a lo que se sumaron otros dos accidentes de los que supuestamente trató de darse a la fuga y que acabaron solucionándose lejos de los tribunales. La intérprete siguió agregando altercados en la carretera hasta que, en 2013, protagonizó un incidente más serio que encendió todas las alarmas: fue descubierta intentando provocar un incendio frente a la casa de una anciana, vecina de sus padres. Bynes prendió fuego a sus pantalones e incluso a su Pomerania y podría haber acabado aún peor dado que la actriz, además de emplear gasolina, también poseía una bombona de gas en el momento del incidente, tras el cual un juez decretó su ingreso en un centro de salud mental para evaluar su estado.

Tras ser diagnosticada con bipolaridad y esquizofrenia, los padres de Bynes solicitaron su tutela y se encargaron de sus cuidados, momento en el que la propia actriz manifestó sus intenciones de abandonar para siempre el mundo de la interpretación, algo que ha cumplido hasta la fecha. La custodia de sus padres finalizó en septiembre de 2014, por lo que la intérprete decidió mudarse lejos de sus progenitores, provocando que se sumergiera una vez más en una espiral de decadencia que incluía la mezcla de drogas como la marihuana con los medicamentos que le habían prescrito. De nuevo, volvió a ser detenida por conducir bajo el efecto de las drogas, tras lo cual fue puesta en libertad al pagar una fianza cercana a los 12.000 euros. Años después, en 2019, Bynes ingresó de nuevo en rehabilitación tras una recaída mientras que, a principios de 2020, anunció su compromiso con Paul Michael, algo a lo que los padres de la exactriz se opusieron como encargados de su tutela.

6 Macaulay Culkin

Macaulay Culkin en su niñez y en los American Music Awards de 2018

De entre las estrellas infantiles que cayeron en desgracia con los años, quizás uno de los casos más sonados sea el de Macaulay Culkin, dada la enorme fama con la que contaba el actor en su infancia. Aunque su carrera comenzó en 1985, cuando tenía tan solo cinco años, no fue hasta 1990 cuando el actor se dio a conocer en todo el mundo gracias a su papel protagonista en la célebre película "Solo en casa" (1990), a la que siguieron otros éxitos como "Mi chica" (1991) o "Niño Rico" (1994). Con una más prolífica carrera cinematográfica, Culkin también tuvo la oportunidad de trabajar en series como 'Nick Maravilla' a principios de los 90, hasta que, en 2004, protagonizó su primera detención, con la que disparó los rumores sobre sus posibles problemas con las drogas.

Ese año, el intérprete fue arrestado en Oklahoma City por posesión de drogas, entre ellas marihuana, además de sustancias consideradas peligrosas que Culkin habría conseguido sin prescripción médica. Un delito por el que se fijó una fianza de cerca de 4.000 euros y cuyo juicio se celebró casi un año después, momento en el que Macaulay se declaró culpable. Además, el actor contó con el apoyo del ayudante del fiscal del distrito, Greg Mashburn, quien aseguró que Culkin había cumplido con todos los requerimientos para obtener la libertad condicional, entre los que se incluían el tratamiento contra la adicción al alcohol y las drogas.

Alejado del mundo de la interpretación desde los 14 años, Culkin no volvió a contar con papeles importantes, aunque sí tuvo otra cita con la justicia en 2004 por motivos muy distintos: se presentó como testigo del juicio contra Michael Jackson, en el que Culkin negó haber sido víctima de abusos sexuales por parte del Rey del Pop, con el que mantuvo una estrecha relación desde su niñez. De hecho, Culkin confesó años después que no solo lo había ayudado en sus momentos más duros, sino que había sido un importante apoyo a la hora de lidiar con el maltrato que había sufrido a manos de su padre, una situación muy similar a la que habría vivido Jackson en su niñez. Desde su retirada, Culkin solo ha contado con papeles esporádicos en programas y series de televisión, hasta que en mayo de 2020 se anunció su incorporación a 'American Horror Story' en su décima temporada.

7 Jake Lloyd

Jake Lloyd en "Star Wars I: La amenaza fantasma" (1999) y en una Comic Con en 2011

Con apenas siete años, en 1996, Jake Lloyd debutó ante las cámaras en 'Urgencias', serie en la que tuvo un pequeño papel a lo largo de varios episodios, y en 'Pretender', ficción televisiva en la que trabajó esporádicamente a lo largo de tres años. Tras ellas, el joven actor se incorporó al mundo del cine con largometrajes como "Volver a vivir" o "Un padre en apuros", donde trabajó con Arnold Schwarzenegger, protagonista del film. Sin embargo, fue en 1999 cuando Jake fichó por el gran papel de su carrera: el pequeño Anakin en "Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma". Un personaje al que el actor tuvo ocasión de poner voz en distintos videojuegos, pero que trajo consigo no solo las duras críticas de algunos profesionales del mundo del cine, sino también el bullying que Lloyd acabó sufriendo en el colegio.

Por aquel entonces, además, tal y como desveló el propio Lloyd en 2012, el joven intérprete se veía forzado a hacer hasta 60 entrevistas diarias, provocando que acabara odiando las cámaras y que, en 2001, se retirase definitivamente del mundo de la interpretación e incluso destruyese los recuerdos que tenía de su paso por "Star Wars". Once años más tarde, se dio a conocer el ingreso de Jake en una escuela de cine con el fin de dedicarse al ámbito de los documentales, pero abandonó el centro en el primer semestre y, en 2015, fue arrestado por conducir de forma temeraria en las carreteras de Carolina del Sur. El exactor fue descubierto por la policía mientras violaba el exceso de velocidad y, cuando procedieron a detenerlo, Lloyd optó por pisar el acelerador e inició una persecución que concluyó con Jake estrellando su vehículo contra un árbol sin provocar mayores daños. A causa de dicho episodio, el estadounidense fue acusado con los cargos de resistencia a la autoridad y conducción temeraria, además, sin licencia válida.

Fue entonces cuando además, su madre, Lisa Lloyd, confesó que Jake sufría esquizofrenia y que llevaba años en tratamiento, tras lo cual salió a la luz que, ese mismo año, el exintérprete la había atacado en su propia casa, como ella explicó, a causa de que no había tomado sus medicamentos. Eso provocó que Lloyd acabara en un centro de detención durante diez meses y, en abril de 2016, fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Desde entonces, el exactor ha permanecido lejos de los focos hasta que, a principios de 2020, su familia quiso emitir un comunicado sobre los progresos que Lloyd estaba haciendo en su tratamiento. En dicho informe, se confirmaba no solo que Jake sufría esquizofrenia paranoide, sino que también cargaba con una anosognosia que le impide ser consciente de su trastorno. Una situación que, según explicaba la familia, se habría complicado tras la muerte de su hermana pequeña Madison, pero que ahora había tomado un camino más optimista con la apoyo y el amor de su familia.

8 Edward Furlong

Edward Furlong en "Terminator 2" (1991) y en 2019

El debut de Edward Furlong se dio por todo lo alto cuando rondaba los 13 años, en 1991, con su papel protagonista en "Terminator 2: El juicio final" en la que trabajó con Arnold Schwarzenegger. Desde entonces, Furlong tuvo ocasión de participar en otros films como "American History X" (1998) o "Cero en conducta" (1999), además de trabajar en series como 'CSI: NY' o 'Star Trek: Renegados'. Una carrera que, por desgracia, quedó empañada con el historial delictivo que el actor fue cosechando con los años, en cuya lista figuran problemas tan preocupantes como el alcoholismo y el consumo de sustancias, por las que pasó varias temporadas en rehabilitación, e incluso fue acusado de ejercer violencia doméstica por varias exparejas. De hecho, en 2001 ya fue detenido dos veces por conducir ebrio y sin licencia y también por un altercado en una frutería de Kentucky mientras rodaba la película "Jimmy y Judy" (2006).

En 2011, Furlong fue arrestado por violar una orden de alejamiento que le impedía acercarse a su exmujer, Rachael Bella, con la que en ese momento tenía un hijo de cuatro años. El actor tenía prohibido acercarse a la casa de su expareja, su lugar de trabajo e incluso su coche, y acabó en prisión cuando acudió a los tribunales y se comprobó que no había cumplido con el mandato. Más tarde, fue puesto libertad bajo fianza de unos 64.000 euros, a causa de una orden que fue impuesta tras el divorcio de la pareja en 2009 que puso fin a tres años de matrimonio. Por entonces, Furlong se presentó con frecuencia cerca de la casa de Bella, amenazó incluso con suicidarse y se negó a hacerse un test de drogas cuando ella se lo pidió en medio de su disputa por la custodia de su hijo en común.

Dos años más tarde, el actor fue encarcelado tras saltarse la libertad condicional que le habían impuesto tras agredir a su por entonces exnovia Monica Keena. Era ya la tercera vez que era detenido por problemas similares con ella. Furlong fue condenado a 180 días de cárcel y consiguió un acuerdo por el que recibió cinco años de libertad condicional mientras fuera a rehabilitación por su adicción a las drogas, además de someterse a 52 semanas de terapia. Desde entonces, el actor se mantuvo lejos de los focos, con pequeños papeles en distintas películas hasta que, en 2019, el equipo de "Terminator: Destino oscuro" decidió contar con él para encarnar de nuevo al icónico John Connor.

9 Brian Bonsall

Brian Bonsall en su niñez y en 2016

Con apenas cinco años, Brian Bonsall debutó en el mundo de la interpretación en la serie 'Enredos de familia', donde interpretó a Andy Keaton, papel por el que ganó tres premios Young Artist. Aunque quizás no haya sido tan conocido como otras estrellas infantiles, Bonsall tuvo ocasión de trabajar en varias películas en su niñez, como "Mikey" (1992) o "Cheque en blanco" (1994), además de aparecer en series como 'Star Trek: La nueva generación". A pesar de sus múltiples trabajos, en 1995, a los 13 años de edad, Brian decidió abandonar Hollywood de forma definitiva, lo que por desgracia no lo alejó de las adicciones.

En 2011, Bonsall fue declarado culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y, tres años después, fue arrestado por la misma razón. En 2007, el exactor fue arrestado bajo los cargos de asalto en segundo grado y detención ilegal tras un altercado con su pareja. Por entonces, Brian se declaró culpable del primero de los cargos, mientras que el resto fueron retirados, tras lo cual fue sentenciado a dos años de libertad condicional, disposición que violó en 2008. Ese año, Bonsall fue acusado de no cumplir los requisitos al no pagar las clases de violencia doméstica, no aportar las pruebas de alcoholemia diarias y negarse a realizar una prueba de orina.

Dicha situación se agravó cuando Bonsalle no acudió a la citación judicial, por lo que estuvo un año en busca y captura, hasta que fue arrestado en 2009 a causa de un altercado con su mejor amigo, a quien agredió repetidamente con un taburete de madera en un bar. El proceso judicial de dicho episodio concluyó con una condena de dos años de libertad condicional para Brian, quien incluso se declaró culpable de la agresión. Una larga lista de altercados y problemas con la justicia que Bonsall parece haber dejado ya atrás, con una vida dedicada a la música, a su actual pareja y a su hijo Oliver, nacido en agosto de 2019, tal y como el exactor compartió en su cuenta de Instagram.

10 Mischa Barton

Mischa Barton en "Notting Hill" (1999) y en "The Basement" (2018)

Aunque Mischa Barton se dio a conocer a nivel internacional en 2003 gracias a su papel protagonista en 'The O.C.', la actriz debutó en 1995, con nueve años, en un corto. Dos años después, dio el salto al cine en "Inocencia rebelde", tras lo cual llegaron otros papeles en largometrajes como "Notting Hill" o "El sexto sentido". En televisión, Barton ha tenido ocasión de trabajar en ficciones como 'KaBlam!', 'Una vez más' o 'The Beautiful Life: TBL', en una carrera que, tras concluir su paso por 'The O.C.' en 2006, comenzó su caída mientras la actriz se veía rodeada de polémicas.

En 2007, Barton fue arrestada en California por conducir ebria y sin carnet, además de estar en posesión de marihuana, por lo que fue condenada a tres años de libertad condicional y una fianza de cerca de 8.500 euros. Dos años mas tarde, en medio de varios proyectos de bajo presupuesto en los que Mischa trabajó, la intérprete fue ingresada contra su voluntad en la unidad psiquiátrica del Cedars-Sinaí Medical Center de California, después de que su entorno, preocupado por su estado anímico, llamara a la policía ante el temor de que Barton se acabara suicidando. Un hecho que la intérprete achacó por entonces a un malentendido y, tras dos semanas, salió del centro.

Sin embargo, Barton no corrió la misma suerte en 2017: el portal TMZ publicó entonces las llamadas de emergencia realizadas por los vecinos de la actriz cuando esta sufría una grave crisis por la que acabó semidesnuda en el patio trasero de su casa, manifestando a gritos su deseo de morir. Un episodio tras el cual la actriz confesó que había sido drogada durante una noche de fiesta y que tuvo lugar apenas unas semanas después de que Barton ingresara de forma voluntaria en un centro hospitalario, con el fin de someterse a una evaluación psicológica por protagonizar un episodio similar. Etapas que no han impedido que la actriz haya intervenido en diversas producciones, la última de ellas, "Spree", en 2020.

11 Dustin Diamond

Dustin Diamond en 'Salvados por la campana' (1989) y en 2011

Dustin Diamond se dio a conocer en 1989 con su papel de Samuel "Screech" Powers en la célebre serie 'Salvados por la campana', aunque los inicios de su carrera interpretativa se remontan a dos años antes. Desde entonces, Diamond tuvo oportunidad de encarnar al mítico personaje en varias ocasiones y trabajó especialmente en el mundo del cine, con películas como "Longshot" (2001) o "Dikie Roberts: ex niño prodigio" (2003). Una carrera que quedó eclipsada en 2015, cuando el actor fue condenado por apuñalar a un hombre.

En 2014, Diamond fue arrestado por apuñalar a un desconocido en la noche de Navidad, en un bar de Port Washington, Wisconsin. El intérprete se encontraba con su entonces pareja, Amanda Schutz, cuando un grupo le pidió hacerse fotos con él, momento en el que, según la versión de Diamond, empezaron a acosarles, razón por la que trató de defender a su novia con una navaja para disuadirles. Aunque el hombre no resultó herido de gravedad, el intérprete fue hallado culpable de conducta desordenada y de portar un arma oculta, por lo que fue condenado a 120 días de prisión y 15 meses de libertad condicional, además de pagar unos 42.500 euros como compensación para la víctima.

Diamond también tuvo que cumplir con servicios a la comunidad y la prohibición de volver al lugar donde se produjo el altercado o contactar con la víctima. Un mes antes de cumplir su condena, el intérprete salió de prisión gracias a un programa por el que se descontaba un día de sentencia por cada jornada de trabajo en la cárcel. Dicho episodio, junto al hecho de que Dustin se lanzó a probar suerte en el mundo del cine porno con una "parodia" de su personaje, "Screech"; que participara en varios realities o publicara sus memorias en el libro "Behind the Bell", donde sacaba todos los trapos sucios de sus compañeros de 'Salvados por la campana', pudieron ser algunas de las razones por las que los encargados del reboot de la mítica serie decidieron prescindir de "Screech". Algo por lo que Diamond no dudó en protestar mandando un vídeo a TMZ en el que se mostró en contra de que el reboot se hiciera sin el elenco original completo.